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Defesa

Recurso de Lula contra prisão é negado pela 2ª Turma do STF

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, nesta quinta-feira (10), por negar mais um recurso

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 23:43
Recurso de Lula contra prisão é negado pela 2ª Turma do STF Crédito: Reprodução/Facebook Lula
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, nesta quinta-feira (10), por negar mais um recurso com o qual a defesa pretendia conseguir a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o dia 7 de abril, na Superintendência da Polícia Federal, em Cutiriba.
Celso de Mello seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, que já havia negado o recurso.
Participaram também do julgamento os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Todos rejeitaram o pedido de liberdade.
>Supremo vai julgar novo pedido de liberdade de Lula
O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

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