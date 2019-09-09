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Recuperação: Bolsonaro caminha por hospital pela segunda vez

Pela segunda vez nesta segunda-feira (09), Jair Bolsonaro caminhou pelo corredor do Hospital Vila Nova Star, acompanhando por médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 15:22

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 15:22

Bolsonaro anuncia "plena recuperação" nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter
Pela segunda vez nesta segunda-feira (09), Jair Bolsonaro caminhou pelo corredor do Hospital Vila Nova Star, acompanhando por médicos. A caminhada, que foi realizada antes das 17h, faz parte do processo de recuperação da cirurgia para correção de uma hérnia incisional realizada no domingo, 8.
De acordo com o que explicou o médico Antônio Luiz Macedo, cirurgião-chefe do hospital, a jornalistas no domingo, a movimentação "não é (apenas) importante, ela é imprescindível para uma boa recuperação".
A cirurgia a que Bolsonaro foi submetido ontem foi a quarta após ele ter sido esfaqueado há um ano, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG).
A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, estão em São Paulo como acompanhantes e dormem no hospital. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) fizeram visitas ao pai durante o dia e já foram embora.
No início da tarde, Bolsonaro também recebeu a visita do presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, que chegou e saiu sem falar com a imprensa. Os dois conversaram a sós durante 10 a 15 minutos, quando um médico interrompeu a conversa. "Visita foi rápida, ele Mourão não é acompanhante. Foi visita de hospital", disse uma fonte.
"Estive hoje no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para visitar o presidente Jair Bolsonaro e deixar, pessoalmente, meus votos de seguro e breve restabelecimento", escreveu Mourão no Twitter.
Devido ao processo de recuperação do presidente Jair Bolsonaro, Mourão atua como presidente em exercício até quinta-feira, 12, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros.
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