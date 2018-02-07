Recibos de Lula são verdadeiros, mas Moro não descarta má intenção

Documento entregue pela defesa de Lula Crédito: Reprodução

O juiz Sergio Moro decidiu que os recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comprovar pagamento de aluguel de um apartamento "não são materialmente falsos".

No entanto, Moro só tomará a decisão sobre a possível falsidade ideológica dos documentos na sentença da ação penal em que Lula é acusado de receber como propina da Odebrecht uma cobertura vizinha ao imóvel onde mora em São Bernardo do Campo.

"Julgo improcedente o incidente de falsidade, uma vez que os recibos de aluguel não são materialmente falsos, e, quanto à afirmada falsidade ideológica, a questão será resolvida na sentença da ação penal", escreveu Moro.

Neste caso, o ex-presidente também é acusado de receber vantagens indevidas da empreiteira na compra de uma nova sede para o Instituto Lula. Porém, o imóvel nunca foi utilizado pelo instituto.

O petista é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que envolve oito contratos entre a Odebrecht e a Petrobras.

A ação já está em fase de alegações finais, etapa em que a defesa dos réus e a acusação apresentam as jutificativas que possam levar a absolvição na ação penal.

Moro ainda afirmou que a conclusão sobre a falsidade ideológica dos recibos depende da análise das acusações a que o petista responde, como se de fato a Odebrecht custeou a compra do apartamento e se o empresário Glaucos da Costamarques, primo de José Carlos Bumlai, foi utilizado como laranja do ex-presidente.

A defesa de Lula nega as acusações e afirma que o ex-presidente é vítima de perseguição política.

Os recibos do apartamento alugado por Lula são motivo de controvérsia na Lava-Jato. O petista sempre disse que fez os pagamentos do aluguel, embora só tenha apresentado os documentos para comprovar seus depósitos após ser provocado por Moro em seu interrogatório em Curitiba, no final do ano passado.

A defesa apresentou inicialmente 26 recibos. Porém, o empresário Glaucos Costamarques afirmou que não recebeu os pagamentos entre 2011 e 2015, embora assinasse os recibos e declarasse os valores no imposto de renda. Costamarques afirmou que assinou todos os recibos do ano de 2015, quando estava internado no hospital Sírio Libanês entre novembro e dezembro daquele ano.