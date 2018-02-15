Raquel se manifesta contra pedido de Lula para evitar prisão

Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso triplex Crédito: Ricardo Stuckert

A procuradora-geral da República Raquel Dodge se manifestou contra habeas corpus preventivo movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Advogados recorreram ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal para para evitar a prisão do petista por execução de sua pena de 12 anos e 1 mês imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso triplex.

O segundo grau de jurisdição é a última instância judicial em que as provas e os fatos são examinados. No tribunal de apelação, o réu tem sua última oportunidade de contestar as provas e os fatos que o ligam ao crime. Para condená-lo, sua culpabilidade deve estar comprovada, o que engloba a comprovação do fato típico e do vínculo que o liga ao fato, anotou a procuradora-geral.

A procuradora-geral defende que o ministro não conheça o habeas já que o mesmo pedido ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente da Corte Superior, Humberto Martins, apenas negou liminar à defesa de Lula. O mérito ainda não foi avaliado pela Corte.

No mérito, Raquel saiu em defesa da execução de penas após decisões de segunda instância, considerada constitucional pelo STF desde 2016.

A defesa do ex-presidente, no entanto, argumenta que a decisão do Supremo, de 2016, não é vinculante, ou seja, não necessariamente tem repercussão geral no Judiciário.

Finalmente, consolidando a autoridade dos precedentes no Brasil  que aproxima a ordem jurídica brasileira (de civil law, de tradição romano germânica) à ordem jurídica do common law , a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)

estabeleceu recentemente o caráter vinculante erga omnes dos precedentes do Pleno do STF em recursos extraordinários com repercussão geral, rebate Raquel.

Segundo a procuradora-geral, atualmente, a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral pelo

Pleno do STF sobre constitucionalidade de norma tem efeito erga omnes e deve ser obrigatoriamente observada por todas as instâncias jurisdicionais do país.

Sob estas premissas, a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 964.246/SP, com repercussão geral, tem eficácia vinculante erga omnes (geral), ao contrário da pretensão do paciente neste habeas corpus, sustenta.

A procuradora-geral ainda pontua que o precedente vinculante veio justamente permitir a prisão do réu condenado por Tribunal antes do trânsito em julgado da condenação para as duas partes e independentemente de razões cautelares.

A essência deste precedente é estabelecer que a observância do duplo grau de jurisdição cumpre a exigência constitucional da presunção de inocência: por isso, a condenação do réu por Tribunal autoriza o início da execução da pena, ainda que pendentes de julgamento recursos extraordinários e especial, pois estes não permitem reexame dos fatos. A Constituição não exige terceiro ou quarto grau de jurisdição: exige apenas o duplo grau.

Para Raquel, como os recursos extraordinário e especial não têm efeito suspensivo sobre a decisão condenatória do Tribunal, não impedem a produção dos efeitos dos acórdãos condenatórios por eles impugnados. Por isso, o início da execução da condenação, com a prisão do réu, pode ocorrer logo após o encerramento da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4a Região, com o julgamento dos recursos ali interpostos pelo réu.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem entrou em contato com a defesa. O espaço está aberto para manifestação.



