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Raquel quer incluir Temer em investigação sobre R$ 10 mi da Odebrecht

No âmbito desta investigação, delatores citam um jantar no Palácio do Jaburu onde teria ocorrido um 'shake hands' em torno do repasse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 22:20

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 22:20

Para Raquel, o cargo de Temer não o impede de ser investigado por atos anteriores ao mandato Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A procuradora-geral da República Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer (MDB) seja incluído em inquérito que investiga suposto repasse de R$ 10 milhões da Odebrecht ao MDB, em 2014. No âmbito desta investigação, delatores citam um jantar no Palácio do Jaburu onde teria ocorrido um shake hands em torno do repasse. Para Raquel, o cargo de Temer não o impede de ser investigado por atos anteriores ao mandato. A procuradora-geral também pediu a prorrogação do inquérito por 60 dias.
Ao pedir a abertura de investigação, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot afirmou que o presidente não poderia ser incluído por considerar a que o emedebista possui imunidade temporária à persecução penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, para Raquel, a legislação brasileira impede que o presidente seja apenas responsabilizado, ou seja, denunciado, por atos que ocorreram fora do período de seu mandato.
Entretanto, a solução constitucional contida no artigo 86-§4°, para resguardar a aplicação da lei penal a todos e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse público na ) apuração de infrações penais, é a de que o Presidente da República pode ser investigado por atos estranhos ao exercício de suas funções, mas não poderá ser responsabilizado em ação penal enquanto durar seu mandato. Note-se que esta imunidade não se aplica a atos cometidos durante o exercício do mandato, afirma.
A procuradora-geral ainda destaca que a investigação criminal deve ser o mais próxima possível do tempo da suposta prática criminosa, sob pena de perecimento das provas.
Há inúmeros exemplos de situações indesejáveis que podem ser causadas pelo decurso do tempo, como o esquecimento dos fatos pelas testemunhas, o descarte de registros, a eliminação de filmagens, entre outros, a ocasionar, desnecessariamente, o que a doutrina denomina de prova difícil', afirma.
DELAÇÃO
O executivo Marcelo Odebrecht confessou, em sua delação premiada à Lava Jato, que acertou com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, um repasse de R$ 10 milhões para candidatos do grupo de apoio ao então candidato a vice-presidente Michel Temer, em 2014. O ex-presidente da maior empreiteira do país ainda revelou ter feito um acordo com Padilha para que R$ 6 milhões do total doado fossem repassados à campanha de Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ao governo do Estado.
Ainda durante a campanha, em um jantar marcado entre o executivo da Odebrecht Cláudio Mello Filho, Marcelo, Eliseu Padilha e Michel Temer no Palácio do Jaburu, o acordo teria sido confirmado. A construtora doaria R$ 10 milhões a Michel Temer, dos quais R$ 6 milhões seriam destinados pelo peemedebista à campanha de Paulo Skaf.
Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões, mas obviamente que no jantar ele sabia. Acertei com isso e acertei com o Padilha que dos 10, 6 iriam para o Paulo, afirmou Marcelo Odebrecht, que ainda avaliou que Temer não falaria de dinheiro, nem com ele, nem com a esposa, nem com ninguém.
Em determinado momento do jantar, o vice-presidente se retirou, segundo Marcelo Odebrecht, e ficaram à mesa somente o delator, Cláudio Mello Filho e Eliseu Padilha, quando foi acertado o repasse de R$ 10 milhões para o grupo de apoio de Temer, desde que R$ 6 milhões fossem repassados posteriormente a Skaf.
Marcelo Odebrecht relatou que, antes do jantar, os repasses já haviam sido combinados entre Eliseu Padilha, e o executivo Cláudio Mello Filho, e que o evento foi apenas um shake hands, uma formalização, um agradecimento. No final, quis apenas escutar do Eliseu que seis milhões eu iria levar para o Paulo.
COM A PALAVRA, MICHEL TEMER
A assessoria de imprensa informou que o presidente não irá se manifestar.

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