Raquel pede ao Supremo que mande investigação sobre Blairo para Justiça

Raquel Dodge Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Raquel Dodge reconheceu a incompetência superveniente da Suprema Corte para julgar o Inquérito 4.703, e pediu o envio dos autos para a 5.ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso. No inquérito, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi (PP), é investigado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A denúncia contra o ministro e outros nove citados teve como base as investigações da Operação Ararath, e liga Blairo a um suposto acordo político para a compra de duas vagas de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre 2009 e 2012  época em que Blairo exercia o cargo de governador. Em recurso enviado ao Supremo nesta quarta, 3, a procuradora-geralreconheceu a incompetência superveniente da Suprema Corte para julgar o Inquérito 4.703, e pediu o envio dos autos para a 5.ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso. No inquérito, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,(PP), é investigado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A denúncia contra o ministro e outros nove citados teve como base as investigações da Operação Ararath, e liga Blairo a um suposto acordo político para a compra de duas vagas de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre 2009 e 2012  época em que Blairo exercia o cargo de governador.

(TCE). A procuradora-geral requer, além da condenação às penas previstas no Código Penal, que seja determinada a perda da função pública e a reparação do dano patrimonial, no valor de R$ 4 milhões. O chefe da pasta foi denunciado em maio. De acordo com Raquel, em 2009, enquanto governador de Mato Grosso, Blairo teria participado do esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de Contas do Estado. A procuradora-geral requer, além da condenação às penas previstas no Código Penal, que seja determinada a perda da função pública e a reparação do dano patrimonial, no valor de R$ 4 milhões.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.

STF declinou da competência para conhecer da denúncia e decidiu enviar os autos do processo para a Justiça Estadual de Mato Grosso. No julgamento da questão de ordem no Inquérito 4.703, a Primeira Turma dodeclinou da competência para conhecer da denúncia e decidiu enviar os autos do processo para a Justiça Estadual de Mato Grosso.

PGR no recurso. A decisão embargada, com o devido respeito, merece reparo, especificamente no que se refere à contradição e obscuridade existentes quanto à determinação de remessa à primeira instância da Justiça Estadual de Mato Grosso da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e da documentação que a acompanha, defende ano recurso.

Na decisão, os ministros da Primeira Turma consideraram que, por exclusão, a instância competente para conhecer da peça acusatória é a Justiça Estadual e que não se visualiza, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados a Blairo e ao conselheiro afastado do TCE/MT, Sérgio Ricardo de Almeida.

Mas, para Raquel Dodge, nesse ponto específico da decisão, há falta de clareza, que acarreta dificuldade de compreensão dos motivos pelos quais não se extrairia competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos crimes imputados aos recorridos, o que justifica o manejo destes embargos de declaração com pedido de concessão de efeito infringente.

Para a PGR, as negociações relativas à vaga do então conselheiro do TCE/MT Alencar Soares Filho para a nomeação de Sérgio Ricardo de Almeida ou Éder de Moraes Dias, envolveram atos de corrupção e desvio de recursos públicos dos cofres do governo do estado com o objetivo de entregar vantagens indevidas.

Todavia, a deliberação da Primeira Turma parece não haver considerado a evidente dependência factual entre a compra da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e a circulação de recursos com o sistema financeiro paralelo, em cenário de ilicitudes que claramente fere interesse da União, ressalta a PGR.

No recurso, Raquel reforça que, além dos processos contra os outros denunciados no Inquérito 4.703, outras ações penais oriundas da Operação Ararath tramitam na Justiça Federal do Mato Grosso.

Não se pode olvidar, assim, a nítida conexão probatória existente entre os fatos atribuídos aos recorridos e aqueles objetos dos demais feitos originários da nominada Operação Ararath. A prova das demais infrações penais praticadas pelos integrantes do grupo criminoso influirá na prova dos crimes imputados aos embargados, o que reforça a necessidade de reunião dos processos, com o desiderato de facilitar a produção da prova e melhor instrumentar o juízo, sobretudo e principalmente, o juízo da 5.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Cuiabá).

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que envie à Justiça Federal denúncia contra o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, além de inquérito que o investiga no âmbito da Operação Ararath, que mira desvios no Mato Grosso. Em julgamento, a Primeira Turma havia enviado o caso à Justiça Estadual de Mato Grosso.

No julgamento da questão de ordem no Inquérito 4.703, a Primeira Turma do STF declinou da competência para conhecer da denúncia e decidiu enviar os autos do processo para a Justiça Estadual do Mato Grosso.

A decisão embargada, com o devido respeito, merece reparo, especificamente no que se refere à contradição e obscuridade existentes quanto à determinação de remessa à primeira instância da Justiça Estadual de Mato Grosso da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e da documentação que a acompanha, defende a PGR no recurso.

Na decisão, os ministros da Primeira Turma consideraram que, por exclusão, a instância competente para conhecer da peça acusatória é a Justiça Estadual e que não se visualiza, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados a Blairo Maggi e ao conselheiro afastado do TCE/MT, Sérgio Ricardo de Almeida.

Mas, para Raquel Dodge, nesse ponto específico da decisão, há falta de clareza, que acarreta dificuldade de compreensão dos motivos pelos quais não se extrairia competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos crimes imputados aos recorridos, o que justifica o manejo destes embargos de declaração com pedido de concessão de efeito infringente.

Para a PGR, as negociações relativas à vaga do então conselheiro do TCE/MT Alencar Soares Filho para a nomeação de Sérgio Ricardo de Almeida ou Éder de Moraes Dias, envolveram supostos atos de corrupção e desvio de recursos públicos dos cofres do governo do estado com o objetivo de entregar vantagens indevidas.

Todavia, a deliberação da Primeira Turma parece não haver considerado a evidente dependência factual entre a compra da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e a circulação de recursos com o sistema financeiro paralelo, em cenário de ilicitudes que claramente fere interesse da União, ressalta a PGR.

No recurso, Dodge também reforça que, além dos processos contra os outros denunciados no Inquérito 4.703, outras ações penais oriundas da operação Ararath tramitam na Justiça Federal do Mato Grosso.

Não se pode olvidar, assim, a nítida conexão probatória existente entre os fatos atribuídos aos recorridos e aqueles objetos dos demais feitos originários da nominada operação Ararath. A prova das demais infrações penais praticadas pelos integrantes do grupo criminoso influirá na prova dos crimes imputados aos embargados, o que reforça a necessidade de reunião dos processos, com o desiderato de facilitar a produção da prova e melhor instrumentar o juízo, sobretudo e principalmente, o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Cuiabá), que analisa outros processos.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FABIO GALINDO, CONSTITUÍDO PELO MINISTRO BLAIRO