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Decisão do STF

Raquel Dodge recorre de rejeição de denúncia contra deputado do PP

PGR questionou argumento de que acusação era baseada apenas em delações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 21:33

Publicado em 14 de Março de 2018 às 21:33

No recurso, Raquel Dodge questiona a alegação da defesa Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu nesta quarta-feira (14) contra a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de rejeitar uma denúncia que havia sido apresentada contra o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE).
O julgamento começou em novembro de 2016, quando o ministro Teori Zavascki, antigo relator da Lava-Jato, foi favorável à aceitação da denúncia. Na época, Dias Toffoli pediu vista. O caso foi retomado em dezembro de 2017, com os votos contrários de Toffoli e Gilmar Mendes.
No recurso, Raquel Dodge questiona a alegação da defesa  que foi aceita por Toffoli e Gilmar  de que a denúncia estava baseada apenas em delações premiadas.
Eduardo da Fonte foi acusado de intermediar um pagamento de R$ 10 milhões ao senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), já falecido, para proteger empresas na CPI da Petrobras. A denúncia usou informações das delações do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano.
A procuradora-geral afirmou que a decisão não levou em consideração a gravação de uma reunião em que teria sido acertado o pagamento da propina.  o deputado, no entanto, nega ter participado do encontro.
"Há, portanto, registro audiovisual do momento no qual se discutiu o pagamento de vantagens indevidas apontado na denúncia, reunião na qual o denunciado estava presente", argumentou Raquel Dodge.
Na época em que a denúncia foi apresentada, a defesa de Eduardo da Fonte afirmou, em nota, que a CPI da Petrobras fez 18 representações ao Ministério Público pedindo investigações sobre fatos discutidos na comissão.

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