Raquel Dodge quer recorrer de decisão do STF em delações sobre Lula

A subprocuradora da República Raquel Dodge Crédito: André Borges/ Estadão

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, confirmou nesta sexta-feira (27) que pretende recorrer da decisão da Segunda Turma de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que tirou do juiz Sérgio Moro trechos de delações da Odebrecht sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato.

A confirmação foi feita em Paris, onde a magistrada tem agenda oficial sobre a cooperação com o Ministério Público francês a respeito de corrupção envolvendo os Jogos Olímpicos, a compra de submarinos e o caso Areva.

Raquel Dodge está em Paris desde quarta-feira, 25. Na quinta-feira, 26, ela participou de uma conferência na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o financiamento do terrorismo, mas não falou com os jornalistas.

Nesta sexta-feira (27), antes de reunião com a procuradora-geral francesa da Corte de Apelações, Catherine Champrenault, a chefe da PGR confirmou que pretende contestar a decisão do STF sobre os processos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.

Segundo a procuradora, um estudo está sendo realizado pela PGR, que no entanto ainda aguarda a publicação do acórdão da decisão para definir "qual recurso é cabível e "qual é o limite da impugnação". Raquel Dodge reiterou que o tema é "uma de suas prioridades no retorno ao Brasil e que seu desejo é entrar com o recurso.

"O ajuizamento está sendo estudado, (assim como) as possibilidades de haver recurso sobre o assunto, disse a procuradora. "A minha expectativa é de que caiba um recurso e que nós consigamos apresentar um argumento cabível de ser examinado nessa fase processual e nessa situação.

Na terça-feira (24) a Segunda Turma do STF decidiu por 3 votos a 2 retirar os trechos da delação de ex-executivos da construtora Odebrech que constavam nos processos presididos por Sérgio Moro e pela Justiça do Paraná.