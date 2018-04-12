Raquel Dodge pede arquivamento de investigação contra deputados do PP

Brasília - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, não encontrou provas de um repasse de R$ 2,7 milhões a sete deputados do PP - incluindo o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB) - nas eleições de 2010, e pediu que uma investigação contra eles seja arquivada. A solicitação foi enviada para o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de um inquérito que investiga supostos pagamentos da empreiteira Queiroz Galvão a membros do partido, a partir da Operação Lava-Jato.

O pedido também beneficia os deputados Mário Negromonte Júnior (BA), Eduardo da Fonte (PE), Waldir Maranhão (MA), Simão Sessim (RJ), Roberto Balestra (GO) e Jerônimo Goergen (RS). Nada impede, entretanto, a retomada das investigações caso surjam novas evidências sobre os fatos, ressaltou Raquel Dodge.

Para a procuradora-geral, só há provas de que um político participou do esquema: o vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, que na época era presidente do PP. Dornelles não tem foro no STF e, por isso, Raquel Dodge solicitou que essa parte da investigação seja enviada para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

O inquérito que está no Supremo investiga duas situações diferentes. O pedido de Dodge diz respeito apenas ao primeiro episódio: o suposto pagamento feito nas eleições de 2010. O outro fato investigado é a suspeita de realização de um contrato fictício em 2011. Aguinaldo Ribeiro e Eduardo da Fonte também são investigados nesse caso, ao lado do senador Ciro Nogueira (PI) e do deputado Arthur Lira (AL). Ou seja, mesmo que Fachin atenda ao pedido de Raquel Dodge de arquivamento da outra investigação, os dois deputados continuarão a fazer parte do inquérito,