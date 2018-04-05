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Declaração

Raquel Dodge diz que país tem sede de justiça

Procuradora-geral avalia que decisão do Supremo em negar pedido de habeas a Lula 'contribui para que ninguém esteja acima da lei'

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 17:14
Brasília - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Depois da longa sessão no Supremo, que por 6 votos a 5 rejeitou pedido de habeas corpus preventivo e colocou Lula na porta da prisão da Lava Jato, a procuradora-geral Raquel Dodge disse nesta quinta-feira (5), que o Ministério Público seguirá firme em seu dever de promover a justiça e aplicação da lei para todos, de modo a dar segurança jurídica e nutrir confiança nas instituições.
As informações sobre a avaliação de Raquel foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria. Ela disse que o país tem sede de justiça.
É importante que a justiça seja feita de acordo com a lei e por meio do Poder Judiciário, para não ensejar vingança privada, nem impunidade, defendeu Raquel.
Desde o fim do ano passado, a procuradora tem se manifestado contra a possibilidade de o Supremo mudar o entendimento, tomado em dezembro de 2016 em repercussão geral, de que é constitucional o início da execução da pena após decisão condenatória de segunda instância.
No julgamento do habeas do ex-presidente, embora a decisão valha apenas para o caso de Lula, as discussões alcançaram a tese que é objeto de duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs), que aguardam apreciação.
Raquel assinala. Para que ninguém esteja acima da lei, o país deve buscar sempre um ambiente social em que prevaleça o estado de direito com o cumprimento da lei e proteção das vítimas de crimes. Sempre que isto ocorre, o número de crimes cai, porque inibe os infratores. A justiça não pode tardar, senão falhará.

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