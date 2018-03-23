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Agressão

Raquel Dodge denuncia deputado federal por lesão corporal

Roberto Góes (PDT-AP) teria dado um murro em um homem no dia do segundo turno, em 2014

Publicado em 23 de Março de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 20:16
Deputado federal Roberto Góes (PDT-AP) Crédito: Agência Câmara | Divulgação
A procuradoria-geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Roberto Góes (PDT-AP) por lesão corporal. O parlamentar já responde a 11 ações penais por crimes de peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público no Supremo. Góes já foi condenado pela Primeira Turma por peculato e assunção de obrigação no último ano de mandato.
Segundo a PGR, as investigações mostraram que o deputado deu um soco contra um senhor que segurava a filha de cinco anos, no dia do segundo turno das eleições de 2014, na seção de votação, em Macapá. Em seguida, Góes teria fugido em um carro, mesmo tendo recebido voz de prisão de policiais.
De acordo com o depoimento de uma mesária, dois policiais militares e eleitores, houve uma discussão entre a vítima e um dos seguranças do deputado. O segurança teria dito ao homem: o teu governador é ladrão. Em resposta o homem agredido disse: e o teu que foi preso na Papuda?.
Depois da discussão, o acusado aproximou-se de Manoel Ferreira da Silva e desferiu um golpe com o punho cerrado em sua boca, destacou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no texto da denúncia.
De acordo com a vítima, o tumulto começou após um dos funcionários do deputado ter gritado vão perder na urna e também vão perder na porrada, o que ocasionou um bate-boca entre os dois. Roberto Góes, que não participava da discussão e estava a cerca de cinco metros da confusão, teria então se aproximado e dito deixa que eu resolvi isso, e, em seguida deu um murro na vítima.
A conduta ainda é especialmente valorada em razão de o acusado ter fugido para evitar prisão em flagrante. Da mesma forma, o fato de a vítima segurar uma criança ao tempo em que foi agredida, impossibilitando sua defesa, é penalmente relevante, justificou a procuradora-geral da República.
A pena por lesão corporal é de 3 meses a 1 ano de detenção, podendo ser aumentada em um terço. A PGR pede ainda reparação por danos morais e materiais. Junto à denúncia, foi apresentada uma cota denúncia em que Raquel Dodge alega que Roberto Góes não faz jus à suspensão condicional do processo e à transação penal, por responder a diversas ações penais junto ao STF e não preencher os requisitos legais.
DEPUTADO JÁ FOI CONDENADO PELO SUPREMO
A Primeira Turma do STF já condenou o deputado federal, em 2016, pelos crimes de peculato e assunção de obrigação no último ano de mandato. Segundo o Código Penal, o primeiro crime ocorre quando alguém se apropria de bem público em proveito próprio ou para outra pessoa. O segundo crime é previsto quando a autoridade pública ordena uma providência que não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Os crimes teriam ocorrido em 2012, o último ano de Góes no mandato de prefeito em Macapá (AP).
Segundo as investigações, o ex-prefeito teria cobrado os servidores recursos referentes ao pagamento de empréstimos consignados. No entanto, ele não teria realizado os repasses ao banco credor. O relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso, fixou a pena em dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão.
A pena foi convertida em prestação de serviços a uma entidade filantrópica, durante uma hora por dia, pelo mesmo período. Além disso, o parlamentar terá de pagar multa no valor de 20 salários mínimos em gêneros alimentícios, medicamentos ou material escolar. O valor corresponde a R$ 17,6 mil. A pena não será cumprida imediatamente, porque o parlamentar ainda pode recorrer da decisão ao próprio STF.

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