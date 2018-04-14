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Supremo

Raquel Dodge denuncia Bolsonaro ao STF por racismo

Eduardo Bolsonaro foi acusado de ameaçar jornalista

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 22:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 22:34
A procuradora-geral pede que Jair Bolsonaro pague uma mula de R$ 400 mil, por danos morais coletivos Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou nesta sexta-feira (13) uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) por racismo. Já um dos filhos de Jair, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foi denunciado, em outro processo, por ameaçar uma jornalista.
A acusação contra Jair Bolsonaro foi baseada em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. Para Raquel Dodge, ele demonstrou preconceito contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs.
> Juíza nega a deputado preso direito de trabalhar durante dia na Câmara
Já Eduardo Bolsonaro é acusado de ter afirmado que iria "acabar com a vida" da jornalista Patrícia Lélis, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo Telegram.
A procuradora-geral pede que Jair Bolsonaro pague uma mula de R$ 400 mil, por danos morais coletivos. Caso condenado, ele pode pegar de um a três anos de prisão.
No caso de Eduardo, a pena prevista é de um a seis meses de detenção, que pode ser cumprida nos regimes semiaberto e aberto. A pena pode ser convertida em medidas alternativas.
> STF confirma para dia 17 julgamento de denúncia contra Aécio Neves
 

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