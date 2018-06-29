Raquel Dodge defende contrato de trabalho intermitente ao STF

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quinta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente, estabelecido no ano passado pela reforma trabalhista. Raquel Dodge apresentou pareceres em três ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) que questionam a nova regra.

Os três processos são relatados pelo ministro Edson Fachin, que também é responsável por 19 ações que questionam outra mudança imposta pela reforma trabalhista: o fim da contribuição sindical obrigatória. O julgamento dessas ações sobre o imposto sindical começou nesta quinta-feira, mas foi interrompido.

Para Raquel Dodge, não é possível dizer que o trabalho intermitente significa um enfraquecimento das relações trabalhistas ou a diminuição da proteção social dos trabalhadores: segundo ela, por mais que o contrato tradicional gere uma sensação maior de segurança, o novo modelo traz mais oportunidades para os empregados.

Outra alegação rebatida é a de que a nova regra permite que trabalhadores recebem menos que o salário mínimo. Segundo a procuradora-geral, a remuneração é proporcional.

Raquel Dodge também argumenta que esse novo tipo de contrato aumenta a proteção social dos trabalhos informais, que anteriormente não tinham nenhum direito.

A procuradora-geral ainda alega que o trabalho intermitente mantém os elementos imprescindíveis da típica relação de trabalho: a subordinação e a combinação dos fatores salário e serviço prestado.