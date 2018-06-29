Raquel Dodge defende contrato de trabalho intermitente ao STF

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quinta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente, estabelecido no ano passado pela reforma trabalhista. Raquel Dodge apresentou pareceres em três ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) que questionam a nova regra.
Os três processos são relatados pelo ministro Edson Fachin, que também é responsável por 19 ações que questionam outra mudança imposta pela reforma trabalhista: o fim da contribuição sindical obrigatória. O julgamento dessas ações sobre o imposto sindical começou nesta quinta-feira, mas foi interrompido.
Para Raquel Dodge, não é possível dizer que o trabalho intermitente significa um enfraquecimento das relações trabalhistas ou a diminuição da proteção social dos trabalhadores: segundo ela, por mais que o contrato tradicional gere uma sensação maior de segurança, o novo modelo traz mais oportunidades para os empregados.
Outra alegação rebatida é a de que a nova regra permite que trabalhadores recebem menos que o salário mínimo. Segundo a procuradora-geral, a remuneração é proporcional.
Raquel Dodge também argumenta que esse novo tipo de contrato aumenta a proteção social dos trabalhos informais, que anteriormente não tinham nenhum direito.
A procuradora-geral ainda alega que o trabalho intermitente mantém os elementos imprescindíveis da típica relação de trabalho: a subordinação e a combinação dos fatores salário e serviço prestado.
Além de discordar do mérito dos pedidos, Raquel Dodge defende que as três ações sejam rejeitadas por motivos técnicos. Em duas das ações, porque as entidades autoras não teriam a legitimidade necessária para entrar com o pedido. Na terceira, porque a ação apresenta vícios processuais.