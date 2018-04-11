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QUIZ ' Você conhece melhor os 11 do Tite ou os do STF?

A Copa do Mundo começa em dois meses e o país parece mais interessado nas jogadas dos ministros do Supremo

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 09:56
Falta pouco. Dentro de cerca de dois meses a bola vai rolar para a Copa do Mundo da Rússia e o Brasil tem a chance de se redimir do vexame de 2014. Mas em tempos de Operação Lava Jato e de ex-presidente da República preso, a verdade é que o país tem passado mais tempo reagindo aos lances dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) do que aos de Neymar e companhia.
O contrário nunca deixará de prevalecer, mas hoje em dia há cidadãos comuns com mais facilidade para escalar o plenário do STF do que o escrete de Tite.
Você conhece os dois times? Faça o teste:

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