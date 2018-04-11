QUIZ ' Você conhece melhor os 11 do Tite ou os do STF?

Falta pouco. Dentro de cerca de dois meses a bola vai rolar para a Copa do Mundo da Rússia e o Brasil tem a chance de se redimir do vexame de 2014. Mas em tempos de Operação Lava Jato e de ex-presidente da República preso, a verdade é que o país tem passado mais tempo reagindo aos lances dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) do que aos de Neymar e companhia.