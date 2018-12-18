Quem tem que explicar é meu ex-assessor, diz Flávio Bolsonaro

O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou nesta terça-feira (18) que é o policial militar Fabrício Queiroz quem deve explicações sobre o relatório do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf). O órgão identificou uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 - o cálculo soma entradas e saídas.

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

"Quem tem que dar explicação é o meu ex-assessor, não sou eu. A movimentação atípica é na conta dele. No meu gabinete todo mundo trabalha", disse ele, antes da cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no Rio de Janeiro.

O relatório aponta uma sincronia de datas entre as datas de pagamentos de salários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), depósitos em espécie e saques de dinheiro vivo na conta de Queiroz.

A suspeita é de que o policial militar fosse o responsável por recolher parte dos salários de assessores do gabinete do deputado estadual - prática de alguns membros do Legislativo. Bolsonaro nega a hipótese.

O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga 21 deputados e seus assessores citados no relatório - um deles, mencionado por equívoco do Coaf. As denúncias são resultado da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato. A investigação está a cargo do gabinete do procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, em razão do foro especial dos deputados estaduais.