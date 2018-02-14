Qual o papel dos cargos em jogo nas eleições?

Vista do Congresso a partir do Palácio do Planalto: eleição vai definir novos parlamentares e presidente Crédito: Roberto Stuckert Filho/PR - 20/07/2011

Cinco cargos estarão em disputa nas eleições de outubro (presidente da República, deputado federal, senador, governador e deputado estadual) e nem todo mundo sabe qual é o papel de cada um. Aliás, a julgar pelas promessas que frequentemente surgem durante campanhas eleitorais, nem mesmo alguns candidatos estão cientes dessas atribuições, ou assim se comportam. O trio saúde, educação e segurança sempre está presente e não faltam soluções para tudo que aí está, normalmente não especificadas.

A figura do salvador da pátria vez ou outra dá o ar da graça. Os eleitores também acabam cobrando das pessoas erradas as respostas para problemas antigos. Talvez essa confusão seja um deles. O Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga. Seria até um jogo de palavras fácil para decorar, mas na prática não é tão simples assim.

O presidente da República não pode fazer tudo. Ele é o chefe do Executivo, mas para muitas medidas importantes ele precisa enviar propostas ao Congresso Nacional (formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado) e obter aprovação. Disso depende a chamada governabilidade, que já descambou para o toma lá, dá cá, entre o Palácio do Planalto e os parlamentares.

A função principal dos deputados (sejam estaduais ou federais) e senadores é legislar e fiscalizar o Executivo. Mas, também por essa relação umbilical entre os dois, os papéis acabam não ficando tão claros. É comum que o presidente legisle, por meio da edição de medidas provisórias, que são como leis provisórias. Ou que os principais projetos discutidos pelo Legislativo estadual tenham origem no governo do Estado. Já a proximidade, por motivos nem sempre republicanos, dos parlamentares com o Executivo faz com que a fiscalização fique de lado.

O governo federal, e isso se aplica ao governo do Espírito Santo também, tem ascendência sobre a pauta do Legislativo. O governo, que é o executor, mas que pode legislar, captura essa função do Legislativo. A gente pode captar problemas aí no fato de que cada um tem uma função principal e às vezes essa função é subvertida. A ideia de que os Poderes vão se fiscalizar, promovendo um equilíbrio entre um e outro, se desfaz, resume o cientista político e professor da UVV, Vitor Amorim de Angelo.

Há também limitações constitucionais para a atuação dos parlamentares. Um exemplo são propostas que, por mais bem intencionadas que sejam, não são possíveis de serem feitas por um deputado estadual. Às vezes é algo que somente pode partir do Executivo mesmo. Ou nem pode ser tratado em âmbito estadual e sim somente federal.

O político que, já no mandato, ignora isso, acaba propondo leis inconstitucionais que, no fim das contas, não valem. Às vezes, o parlamentar propõe porque ele mesmo não tem conhecimento de suas atribuições. Outras vezes, ele sabe que é inconstitucional, mas apresenta para fazer número, dizer que foi o que mais apresentou proposições. Ele também pode usar isso para dialogar com sua base eleitoral, argumentar que propôs tal coisa, mas o governador vetou, afirma De Angelo.

Outra questão é que deputado não constrói escola, nem hospital e nem pode contratar mais policiais. Isso é tudo função do governo do Estado. Ao fiscalizar ou indicar ações nessas áreas ao governador, o parlamentar pode contribuir para a melhoria do serviço público, mas não pode, ele mesmo, garantir isso.

Há as emendas parlamentares, uma verba que os deputados podem usar, dentro do Orçamento do Executivo, para aplicar na compra de máquinas para uma determinada comunidade ou mesmo garantir parte do recurso para uma obra relevante (mas essa parte é bem pequena se comparada ao total). No Executivo federal, essas emendas são impositivas, mas ainda assim o governo Michel Temer (PMDB) conseguiu fazer uma liberação mais rápida para os aliados em tempos de votação de denúncia contra ele na Câmara.

MONARCA?

Já a figura do presidente da República e, por vezes, a do governador, é vista como a de quem pode resolver tudo, é só querer. Esperamos do governante atitudes típicas de um monarca, afirma o cientista político Rogério Baptistini, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A instituição republicana não penetrou fortemente no Brasil. Os partidos, as elites e os políticos não cuidaram da educação para a cidadania. Tomaram o público como se privado fosse. Assim, o povo enxerga cada portador de cargo público como dono do poder e não consegue enxergar as atribuições, analisou.