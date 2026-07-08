Quais são os cargos em disputa nas Eleições 2022?

Em outubro os eleitores vão às urnas escolher candidatos para cinco cargos. Não é novidade que neste ano a maior discussão é para presidente, mas você sabe quais os outros cargos que estão em disputa?
Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07
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