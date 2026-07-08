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De olho nas urnas

Quais são os cargos em disputa nas Eleições 2022?

Eleitores vão ter que escolher candidatos para cinco cargos em outubro

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:07
Em outubro os eleitores vão às urnas escolher candidatos para cinco cargos. Não é novidade que neste ano a maior discussão é para presidente, mas você sabe quais os outros cargos que estão em disputa? 

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