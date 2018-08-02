Publicada medida provisória que renova subsídio para o óleo diesel

Gasolina Crédito: Divulgação

Está publicada na edição desta quarta-feira (1) do Diário Oficial da União a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer que mantém até o dia 31 de dezembro o subsídio de até R$ 0,30 por litro no comércio do óleo diesel rodoviário. O objetivo é garantir o desconto de R$ 0,46 no litro do diesel acordado com caminhoneiros durante greve da categoria.

Os outros R$ 0,16 de desconto virão da redução de impostos como o PIS/Cofins e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). A medida provisória que previa o subsídio perdeu a validade nesta terça-feira (31), por isso foi editado um novo texto. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, adiantou que o governo federal continuaria contribuindo com o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel.