PT vai reafirmar candidatura de Lula e acredita em aliança no 1º turno

Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação/Instituto Lula

A mobilização pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Polícia Federal em Curitiba, pode culminar em uma aliança de partidos de esquerda já no primeiro turno da eleição presidencial, sinalizou a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR).

"Isso é consequência do que vamos construir a partir de agora. O importante é que as esquerdas estão unidas em defesa da democracia e da liberdade do presidente Lula", disse Gleisi, quando perguntada se acreditava em uma aliança de partidos de esquerda já no primeiro turno das eleições presidenciais.

Os pré-candidatos ao Planalto Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela d'Ávila (PCdoB) se juntaram ao PT durante as mobilizações para defender Lula. Ciro Gomes (PDT), no entanto, ainda não participou de nenhum ato junto com a militância de Lula.

Gleisi reforçou que Lula é candidato mesmo preso e que, se ele sair da prisão, ficará efetivamente apto a ser candidato. "Temos consciência absoluta que o presidente Lula é um preso político e isso vai ficar constando de uma manifestação formal do PT", disse a senadora, falando sobre as deliberações da reunião da Executiva Nacional.