PT reafirma candidatura de Lula e fala em coligação com PSB e PCdoB

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

A Comissão Executiva Nacional do PT reforçou, em encontro em Belo Horizonte (MG), que a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva é "prioridade absoluta". O partido definiu também a estratégia de política de alianças com PSB, PCdoB e outros partidos. Em texto publicado neste sábado (9), em seu site, o partido cita critérios definidos para a tática eleitoral.

"Construir uma coligação nacional para apoiar a candidatura Lula com PSB, PCdoB e outros partidos que venham a assumir este apoio", diz o partido.