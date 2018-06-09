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Eleições 2018

PT reafirma candidatura de Lula e fala em coligação com PSB e PCdoB

A informação foi publicada no site do partido neste sábado (9)

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 20:30
O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
A Comissão Executiva Nacional do PT reforçou, em encontro em Belo Horizonte (MG), que a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva é "prioridade absoluta". O partido definiu também a estratégia de política de alianças com PSB, PCdoB e outros partidos. Em texto publicado neste sábado (9), em seu site, o partido cita critérios definidos para a tática eleitoral.
"Construir uma coligação nacional para apoiar a candidatura Lula com PSB, PCdoB e outros partidos que venham a assumir este apoio", diz o partido.
Segundo o PT, essa construção passa pela indicação do candidato a vice-presidente em entendimento com os partidos aliados. Em relação às eleições estaduais, o partido afirma que deve construir palanques com partidos de centro-esquerda.

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