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Processo

PT processa Globo, Huck e Faustão na Justiça Eleitoral

O PT alega que Luciano Huck cometeu e se beneficiu de abuso de poder econômico e dos meios de comunicação durante uma aparição no programa 'Domingão do Faustão', que foi ao ar neste domingo (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:04

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:04

Luciano Huck Crédito: Reprodução/Instagram
Mesmo depois de negar que irá se candidatar a presidência nas eleições de 2018, o apresentador Luciano Huck, junto com o apresentador Faustão e a emissora da qual os dois fazem parte, tornaram-se alvo de um processo por parte do Partido dos Trabalhadores (PT), na Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira (08). O PT alega que Luciano Huck cometeu e se beneficiou de abuso de poder econômico e dos meios de comunicação durante uma aparição no programa Domingão do Faustão, que foi ao ar neste domingo (07).
A representação assinada pelos líderes do PT na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), e no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ) pede a inelegibilidade ou a cassação do eventual registro de candidatura de Huck. Além de pagamento de multa pelas três partes processadas.
Para o partido, a participação de Huck no programa "foi a demonização da atual política, dos políticos, dos pré-candidatos ao cargo presidencial, e de forma subliminar, a exaltação da pré-candidatura de Luciano Huck, como sendo algo de novo capaz de mudar a realidade vigente e trazer a 'felicidade' esperada pelo sofrido povo brasileiro." A representação do PT ainda disse que os apresentadores "discorreram acerca da necessidade dos brasileiros darem espaço para uma candidatura nova (a dele, Luciano Huck)", e que o apresentador usou "uma estrutura midiática que nenhum outro pré-candidato terá acesso, causando interferência antecipada na lisura e na igualdade da disputa presidencial que se avizinha."
Com informações de Uol Notícias

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