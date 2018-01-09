PT processa Globo, Huck e Faustão na Justiça Eleitoral

Luciano Huck Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo depois de negar que irá se candidatar a presidência nas eleições de 2018, o apresentador Luciano Huck, junto com o apresentador Faustão e a emissora da qual os dois fazem parte, tornaram-se alvo de um processo por parte do Partido dos Trabalhadores (PT), na Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira (08). O PT alega que Luciano Huck cometeu e se beneficiou de abuso de poder econômico e dos meios de comunicação durante uma aparição no programa Domingão do Faustão, que foi ao ar neste domingo (07).

A representação assinada pelos líderes do PT na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), e no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ) pede a inelegibilidade ou a cassação do eventual registro de candidatura de Huck. Além de pagamento de multa pelas três partes processadas.

Para o partido, a participação de Huck no programa "foi a demonização da atual política, dos políticos, dos pré-candidatos ao cargo presidencial, e de forma subliminar, a exaltação da pré-candidatura de Luciano Huck, como sendo algo de novo capaz de mudar a realidade vigente e trazer a 'felicidade' esperada pelo sofrido povo brasileiro." A representação do PT ainda disse que os apresentadores "discorreram acerca da necessidade dos brasileiros darem espaço para uma candidatura nova (a dele, Luciano Huck)", e que o apresentador usou "uma estrutura midiática que nenhum outro pré-candidato terá acesso, causando interferência antecipada na lisura e na igualdade da disputa presidencial que se avizinha."