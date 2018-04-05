PT planeja vigília no ABC, pressão no Supremo e atos nos estados

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

O PT planeja uma estratégia focada em três pontos para enfrentar a prisão iminente do ex-presidente Lula, após ter o habeas corpus negado no Supremo Tribunal Federal (STF). A estratégia envolve vigília em frente ao prédio onde o petista mora, mobilizações grandes em todo o país e pressão para o STF julgar definitivamente a questão do cumprimento da pena em segunda instância.

O assunto foi discutido durante reunião da cúpula do partido com o ex-presidente no Instituto Lula, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (5). A estratégia para enfrentar a prisão de Lula deve ser referendada em uma reunião da Executiva do PT, prevista para a tarde desta quinta-feira (5), também na capital paulista, e em um encontro com movimentos populares marcado para sexta-feira (6).

O primeiro ponto do projeto do PT é fazer uma grande vigília permanente em frente ao prédio onde Lula vive em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Na manhã desta quinta-feira (5), o movimento era tranquilo em frente ao edifício e não havia movimentos nem contra nem a favor do petista.

A segunda frente de mobilização é organizar atos nos estados para dizer que o julgamento de Lula no processo do tríplex do Guarujá é injusto e que ele deve ter o direito de concorrer às eleições.

O último ponto dessa estratégia é pressionar o STF para pautar a discussão das ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) que questionam a questão do cumprimento de pena após a condenação em segunda instância.