PT lançará candidatura de Lula no dia 9 de junho, em Belo Horizonte

Lula está preso há 47 dias, em Curitiba Crédito: Ricardo Stuckert

O PT vai lançar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto no dia 9 de junho, em Belo Horizonte (MG). A estratégia foi acertada nesta quarta-feira (23), em almoço da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), com quatro dos cinco governadores do partido. No encontro, Gleisi cobrou a defesa pública de Lula  que está preso há 47 dias, em Curitiba , procurando sepultar de uma vez por todas as articulações sobre um Plano B para substituí-lo.

A reunião ocorreu seis dias depois de o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), dizer ao Estadão/Broadcast que o PT não pode apostar no isolamento suicida. Para Santana, a sigla deveria indicar o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como vice em uma chapa liderada pelo ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do PDT.

A reportagem apurou que o governador do Ceará manteve a posição no encontro desta terça, mas ele deixou a sede do PT sem dar entrevistas. Camilo é afilhado político de Ciro. O governador da Bahia, Rui Costa - que também já havia manifestado publicamente simpatia por uma dobradinha com Ciro , não compareceu.

Não houve enquadramento. Todos reafirmaram apoio à candidatura do presidente Lula, disse Gleisi. Nossa prioridade é buscar um vice de outro partido e vamos trabalhar para isso. A portas fechadas, no entanto, dirigentes do PT e até governadores afirmam que Haddad acabará sendo o vice e, portanto, a opção petista para a campanha ao Planalto, caso Lula seja barrado pela Justiça com base na Lei da Ficha Limpa.

Condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão desde 7 de abril. A estratégia do PT é registrar a sua candidatura em 15 de agosto, mesmo sob forte risco de impugnação. Até lá, porém, a cúpula do partido fará vários movimentos para manter o ex-presidente em evidência.

VÍDEO

A ideia é que Lula, encarcerado, grave um pronunciamento para ser exibido no ato de lançamento de sua campanha, em Belo Horizonte. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o petista já teve o nome lançado outras vezes, até mesmo em atos regionais. Trata-se de uma articulação combinada para que os holofotes da eleição continuem sobre Lula.

Na "pajelança" do dia 9 será apresentada uma nova versão da Carta ao Povo Brasileiro, agora voltada para a classe média. O primeiro documento desse tipo foi lançado na corrida eleitoral de 2002, para acalmar o mercado financeiro.

Advogados do PT já preparam um pedido de autorização judicial para a gravação do vídeo. Não é possível que ele não tenha direito de se comunicar, afirmou o governador do Piauí, Wellington Dias, um dos quatro chefes de Estado que participaram do encontro desta terça-feira com Gleisi. Os outros foram Fernando Pimentel (Minas Gerais), Camilo Santana (Ceará) e Tião Viana (Acre).

Candidato à reeleição, Wellington foi escolhido por seus pares como interlocutor de Lula nas conversas com os governadores do PT e também nas negociações com antigos aliados, como o PSB e o PC do B. Além disso, ele foi encarregado de viajar pelo País para traçar o mapa político dos Estados e identificar possibilidades de atrair lideranças para palanques do PT, mesmo onde não houver coligação nacional.

Vamos fazer um esquenta, no próximo domingo, em todos os municípios onde o PT está organizado, com participação dos movimentos sociais, falando da situação do Lula e da necessidade de disputar eleições, anunciou Gleisi.

Na terça, após muita polêmica, os petistas intensificaram a discussão de estratégias para a montagem da chapa e abriram o cronograma de diálogo com antigos aliados. Não estamos falando apenas de candidato a presidente e a vice. Queremos trabalhar um campo político com PC do B, PSB e PDT, respeitando as candidaturas postas e também discutindo os palanques nos Estados, mas sempre ouvindo o presidente Lula, disse a presidente do PT.