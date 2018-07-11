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Habeas Corpus de Lula

PT lança ofensiva jurídica contra ministro Jungmann

Partido responsabiliza titular da Segurança Pública por PF não ter cumprido ordem de soltura de Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 01:46

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 01:46

O PT pretende iniciar uma ofensiva jurídica contra o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O PT pretende iniciar uma ofensiva jurídica contra o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, por supostamente ter interferido junto à Polícia Federal para evitar o cumprimento do habeas corpus concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, pelo desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) Rogério Favreto  decisão posteriormente revogada pelo presidente da Corte, Carlos Eduardo Thompson Flores.
O partido vai usar o episódio como símbolo do que os petistas classificam de perseguição do Judiciário e do juiz federal Sérgio Moro contra o petista. A área jurídica, no entanto, ainda estuda qual o melhor caminho para acionar Jungmann.
A Coluna do Estadão revelou nesta segunda-feira, 9, que o ministro, ao qual a PF é subordinada, disse à deputada Maria do Rosário (PT-RS) que o presidente do TRF-4 pediu à corporação que aguardasse o despacho final do próprio Thompson Flores. Por esse motivo os agentes da PF que estavam de plantão não soltaram Lula quando Favreto deu a decisão, pela manhã.
Na avaliação do partido o ministro foi um dos principais agentes dessa manobra. Se o Jungmann participou diretamente desse esquema, será responsabilizado, afirmou o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), um dos autores do habeas corpus que provocou o imbróglio jurídico.
Jungmann negou que isso tenha acontecido. Questionado na segunda-feira, 9, se poderia haver algum tipo de responsabilização da Polícia federal por causa da demora em soltar o ex-presidente, o ministro disse que a PF cumpriu estritamente a lei, num momento muito difícil, complicado, de conflito de competências, no Poder Judiciário. Procurado nesta terça-feira, 10, Jungmann não se manifestou.
Deputados e senadores petistas se alternaram ontem falando sobre o assunto nas tribunas do Congresso e cogitam se mobilizar para convocar ou convidar Jungmann para dar explicações na Câmara ou Senado. O partido também organiza atos de rua  o primeiro deles está marcado para o dia 18, em Curitiba.

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