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Ofensiva

PT inicia estratégia para justificar prisão de Lula

Lideranças do partido iniciaram nas redes sociais uma ofensiva para tentar propagar a versão de que Lula será preso porque é perseguido

Publicado em 13 de Março de 2018 às 00:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 00:37
No dia 26, Lula estará no meio da caravana que iniciará na próxima semana pelos três estados da região Sul Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Diante da negativa da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, de levar ao plenário da Corte a discussão sobre o início do cumprimento da pena pelos réus condenados em segunda instância, os petistas mudaram, desde o último fim de semana, a abordagem sobre a iminente prisão do ex-presidente Lula.
Lideranças do partido iniciaram nas redes sociais uma ofensiva para tentar propagar a versão de que Lula será preso porque é perseguido. A iniciativa é uma espécie de vacina para preservar a imagem do ex-presidente no caso de confirmação da ordem para que ele inicie o cumprimento da pena de 12 anos e um mês no caso do tríplex do Guarujá. Até então, os caciques da sigla não vinham falando publicamente de maneira tão clara sobre o risco de Lula ir para a cadeia.
Os petistas, como o líder da legenda no Senado, Lindbergh Farias, também publicaram nas redes sociais um link para um folder, que deve ser impresso e distribuído nas ruas. O comunicado tem o título: "O povo quer Lula livre". O folder tenta dar a versão petista para a pergunta "Por que querem prender o Lula?". Na resposta, o partido diz que o objetivo é o "país continuar nas mãos dos ricos". O comunicado anda afirma que "prender Lula é roubar o seu voto".
A expectativa entre os dirigentes do PT é que a prisão do ex-presidente ocorra no dia 26 de março, quando a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) faz a sua primeira reunião ordinária depois que o desembargador Victor Laus voltar de férias. Os três magistrados da turma podem analisar nessa data os embargos declaratórios apresentados pela defesa do petista. Após essa apreciação, o caso estará concluído na segunda instância, o que preenche os requisitos para o início do cumprimento da pena pelo réu de acordo com o entendimento atual do STF.
No dia 26, Lula estará no meio da caravana que iniciará na próxima semana pelos três estados da região Sul.
Em conversas reservadas, o próprio ex-presidente vem afirmando que espera ser preso nos próximos dias e que está se preparando para isso.
No plano traçado pelos dirigentes petistas, a pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto será mantida, mesmo com o ex-presidente preso. A troca do cabeça da chapa só ocorrerá apenas manifestação da Justiça eleitoral.

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