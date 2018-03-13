PT inicia estratégia para justificar prisão de Lula

No dia 26, Lula estará no meio da caravana que iniciará na próxima semana pelos três estados da região Sul Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Diante da negativa da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, de levar ao plenário da Corte a discussão sobre o início do cumprimento da pena pelos réus condenados em segunda instância, os petistas mudaram, desde o último fim de semana, a abordagem sobre a iminente prisão do ex-presidente Lula.

Lideranças do partido iniciaram nas redes sociais uma ofensiva para tentar propagar a versão de que Lula será preso porque é perseguido. A iniciativa é uma espécie de vacina para preservar a imagem do ex-presidente no caso de confirmação da ordem para que ele inicie o cumprimento da pena de 12 anos e um mês no caso do tríplex do Guarujá. Até então, os caciques da sigla não vinham falando publicamente de maneira tão clara sobre o risco de Lula ir para a cadeia.

Os petistas, como o líder da legenda no Senado, Lindbergh Farias, também publicaram nas redes sociais um link para um folder, que deve ser impresso e distribuído nas ruas. O comunicado tem o título: "O povo quer Lula livre". O folder tenta dar a versão petista para a pergunta "Por que querem prender o Lula?". Na resposta, o partido diz que o objetivo é o "país continuar nas mãos dos ricos". O comunicado anda afirma que "prender Lula é roubar o seu voto".

A expectativa entre os dirigentes do PT é que a prisão do ex-presidente ocorra no dia 26 de março, quando a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) faz a sua primeira reunião ordinária depois que o desembargador Victor Laus voltar de férias. Os três magistrados da turma podem analisar nessa data os embargos declaratórios apresentados pela defesa do petista. Após essa apreciação, o caso estará concluído na segunda instância, o que preenche os requisitos para o início do cumprimento da pena pelo réu de acordo com o entendimento atual do STF.

No dia 26, Lula estará no meio da caravana que iniciará na próxima semana pelos três estados da região Sul.

Em conversas reservadas, o próprio ex-presidente vem afirmando que espera ser preso nos próximos dias e que está se preparando para isso.