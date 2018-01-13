PT faz atos pelo país em defesa da candidatura de Lula à Presidência

Ao longo deste sábado, o PT organizou por todo o país atos em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no próximo dia 24, e a favor de sua candidatura à Presidência da República em 2018. O partido inaugurou os chamados "Comitês Populares em Defesa da Democracia e do Direito de Lula ser Candidato" em pelo menos oito capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Salvador e Porto Velho).

Os atos tiveram apoio do PCdoB, que já lançou a deputada Manuela D'Ávila (RS) como pré-candidata à Presidência, e do PSOL, que também pretende ter candidato próprio. Em nota divulgada neste sábado, o PSOL afirmou que "Lula tem todo o direito de participar das eleições de 2018, apresentando suas propostas para o Brasil". Segundo o partido, o ex-presidente foi condenado sem provas em primeira instância pelo juiz Sergio Moro.

Até o início da tarde deste sábado, o PT havia lançado 6 mil comitês populares em todo o país, segundo o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um dos vice-presidentes do PT. Um abaixo-assinado virtual foi assinado por 174 mil pessoas. Padilha participou da inauguração de um comitê em defesa de Lula na capital paulista.

Uma faixa com os dizeres "eleição sem Lula é fraude" e uma foto do petista foi estendida na frente do Diretório Nacional do PT, no centro de São Paulo. Houve sarau e apresentações musicais. Lula não participou do ato.

Presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann foi ao lançamento do comitê em Porto Alegre. Ela criticou as decisões judiciais

 Porto Alegre está sendo o centro das atenções, aqui vai ser julgado o recurso do presidente Lula no TRF-4. Primeiro, o TRF adiantou demais o processo, passou o processo do Lula na frente. Já começou a avaliação do recurso da maneira errada, na nossa opinião  disse a senadora, que continuou:

 Infelizmente o Judiciário trabalha com parcialidade. Espero que o TRF-4 possa refazer isso, absolvendo o presidente Lula. A unica sentença possível nesse processo é a absolvição. Se eles queriam briga política, acertaram em brigar conosco. Na política nós sabemos brigar.

Em Belo Horizonte, o lançamento do comitê mineiro aconteceu na Praça Sete, onde foi montada uma tenda que deverá distribuir folhetos em defesa de Lula até o dia do julgamento no TRF-4. Já em Fortaleza, a inauguração do comitê aconteceu com um bloco de carnaval.

A agenda de protestos a favor do petista deve continuar ao longo do mês. São previstos atos para os dias 16, no Rio, e 18, em São Paulo.