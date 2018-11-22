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Ação judicial

PT estuda processar WhatsApp nos EUA, diz Haddad

Objetivo da ação seria abrir dados de como a rede social foi usada para disseminar fake news
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 21:02

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 21:02

Fernando Haddad (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo
O candidato derrotado do PT à Presidência, Fernando Haddad , afirmou nesta quarta-feira (21) que o partido planeja entrar com uma ação judicial contra o WhatsApp nos Estados Unidos, onde fica a sede da empresa. O objetivo é pedir que a rede social revele dados sobre a disseminação de notícias falsas durante a eleição.
"Estão se recusando a abrir os dados sobre a onda de fake news na última semana do primeiro turno. Queremos saber quem contratou, quantas mensagens foram disseminadas, para ludibriar quem".
Em meados de novembro, o WhatsApp informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que não foi contratado pela campanha de Jair Bolsonaro (PSL) para fornecer serviços de impulsionamento de conteúdo na rede mundial de computadores". Não esclareceu, porém, se identificou empresas que prestaram serviço de disseminação em massa de mensagens. Haddad diz que o PT está estudando se tem legitimidade para entrar sozinho com a ação ou se precisa se associar a alguém em território americano.
O ex-prefeito se reuniu, na tarde desta quarta-feira, com a bancada do PT no Congresso Nacional. Segundo Paulo Pimenta (PT-RS), líder do partido na Câmara, o encontro serviu para "transmitir a ele o reconhecimento" dos parlamentares por seu desempenho nas eleições.
"Fizemos um balanço rápido do resultado eleitoral que consideramos bastante positivo para a centro-esquerda brasileira. Vamos operar em duas trincheiras, uma mais restrita, dos direitos sociais (com partidos de centro-esquerda), e uma segunda agenda que remonta às conquistas da modernidade, que têm a ver com direitos civis (que agrega a centro-direita)".

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