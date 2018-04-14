PT é o partido que mais perdeu senadores desde 2015

Na época, o partido era o segundo maior na casa, mas agora é o terceiro e foi ultrapassado pelo PSDB Crédito: Rafael Ribeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi o que mais perdeu representantes no Senado Federal durante a atual legislatura. De acordo com levantamento feito pela Agência Senado, o PT, que tinha 13 senadores em 2015, agora tem nove. Na época, o partido era o segundo maior na casa, mas agora é o terceiro e foi ultrapassado pelo PSDB.

Uma das perdas do PT durante esse período foi o senador Walter Pinheiro, da Bahia, filiado ao partido desde 1983 e que decidiu sair da legenda em meio ao turbilhão do processo de impeachment. Quem também deixou o partido foi a senadora Marta Suplicy, de São Paulo, que migrou para o PMDB.

Outra desfiliação causada pelas votações do impeachment foi a da senadora Kátia Abreu, que foi eleita pelo PMDB e acabou expulsa pelo Conselho de Ética do partido. Kátia se desentendeu com os principais líderes da legenda, como o também senador Romero Jucá. A senadora pelo Tocantins se filiou, então, ao PDT.

Um dos casos mais emblemáticos desse troca-troca partidário foi o do senador José Hélio (PROS-DF), que passou por PSD, PMB e PMDB antes de chegar ao atual partido. Em entrevista à Agência Senado, ele destacou que "não existe amarração para mudar de partido". Como o cargo no Senado é majoritário, e não proporcional, o candidato eleito tem direito a cumprir seu mandato até o fim mesmo que mude de legenda.

Dois partidos deixaram de ter representantes no Senado com as desfiliações. É o caso do PSOL, que perdeu o senador Randolfe Rodrigues para a Rede Sustentabilidade. Já o PSC perdeu o senador Pedro Chaves, agora filiado ao PRB.

O partido que mais ganhou senadores nesse período foi o Podemos. Criado em 2017, teve cinco filiações, incluindo a do senador Álvaro Dias, que é pré-candidato à Presidência.

Esta sexta-feira (13) marca o prazo final para que os partidos entreguem à Justiça Eleitoral a lista de seus filiados, o que provocou uma corrida pelas últimas mudanças partidárias no Senado. Só na última quinta-feira, três senadores anunciaram a mudança: Rose de Freitas (do PMDB para o Podemos), Raimundo Lira (do PMDB para o PSD) e Pastor Bel (do PRTB para o PSDC).

REPRESENTAÇÃO DOS PARTIDOS NO SENADO

PMDB: 17 senadores (19 em 2015)

PSDB: 12 senadores (11 em 2015)

PT: 9 senadores (13 em 2015)

PP: 5 senadores (7 em 2015)

Podemos: 5 senadores (Partido não existia em 2015)

PSD e DEM: 4 senadores (5 em 2015)

PSB: 4 senadores (6 em 2015)

PR: 4 senadores (4 em 2015)

PDT: 3 senadores (6 em 2015)

PTB: 2 senadores (3 em 2015)

PRB: 2 senadores (1 em 2015)

PCdoB e PPS: 1 senador (1 em 2015)

PROS, PSDC, PTC, Rede e Sem partido*: 1 senador (0 em 2015)

PSOL e PSC: Não têm senador (1 em 2015)