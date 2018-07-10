PT define calendário para manter situação de Lula em evidência

Discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O comando do PT definiu uma estratégia para manter a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evidência até dia 15 de agosto, quando o partido pretende inscrever a candidatura dele à Presidência da República. Lula deve ser declarado inelegível, com base na Lei da Ficha Limpa, por ter sido condenado em segunda instância.

O primeiro evento do "calendário politico" será nesta sexta-feira (13), com manifestações - inclusive na frente da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) - pedindo que Lula seja solto. O petista está preso desde abril, após ter sido condenado a 12 anos e um mês de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A estratégia é manter o caso de Lula em evidência e reforçar sua importância como cabo eleitoral para um segundo nome, o chamado plano B, que deverá ser Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ou Jaques Wagner, ex-governador da Bahia.

Ao divulgar a estratégia, o PT destacou que o principal ato será em frente ao TRF-4, alvo de um embate jurídico, no último domingo, em torno de um pedido de liberdade do ex-presidente. Já no dia 18, o partido quer marcar os 100 dias de Lula preso, enquanto insiste na batalha judicial junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Neste dia, o foco será em Curitiba, onde Lula está detido.

Em agosto, o Diretório Nacional se reúne no dia 3. E, no dia 4, o PT faz o Encontro Nacional para decidir sua chapa para as eleições. Um dos autores do recurso no TRF-4, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), disse que que continuará tomando todas as medidas que considerar viáveis para tentar libertar Lula. Ele atua em conjunto com os deputados Wadih Damous (PT-RJ) e Paulo Teixeira (PT-SP).

A avaliação do comando do PT é que a estratégia do embate no TRF-4, mesmo sem a libertação de Lula, deu certo: o tema da prisão voltou a dominar as discussões político-jurídicas.

O calendário de mobilizações foi anunciado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, depois de encontro do comando político, na segunda-feira. Ao seu lado , Paulo Teixeira disse que o STF deve tomar uma decisão. "O STF tem a obrigação de colocar os pingos nos "Is", de por ordem na casa", disse Paulo Teixeira.