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Eleição à presidência

PT decide lançar candidatura de Lula no dia 27, diz deputado

Wadih Damous esteve com o ex-presidente na prisão e acertou os detalhes do evento

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 21:00
Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O PT decidiu lançar a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência no próximo domingo, 27. A data foi escolhida pelo próprio Lula nesta segunda-feira, disse ao GLOBO o deputado Wadih Damous (PT-SP), que visitou o petista na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A decisão de anunciar o ex-presidente como candidato ocorre num momento em que governadores do partido começam abandonar o projeto lulista em nome de um plano B, que tenha condições de mobilizar eleitores em torno do partido. A ideia do PT é realizar o lançamento da candidatura de Lula no Nordeste e, depois disso, elaborar um calendário de atos políticos nas capitais.
Condenado pelo juiz Sergio Moro a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril. O PT apostava na sua rápida libertação, por meio de recurso ao Supremo Tribunal Federal, para deflagrar a campanha eleitoral do partido, mas a permanência de Lula na prisão tem feito com que aliados petistas estimulem o lançamento de um nome alternativo.
A ideia de adiantar o lançamento nacional da candidatura de Lula é conter a pressão por uma aliança já com o candidato do PDT, Ciro Gomes. Damous disse que encontrou o ex-presidente bem-humorado e com uma vontade "inabalável" de ser presidente.
"O lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula vai acontecer no dia 27 de maio. Essa é a vontade dele", disse Damous, que obteve o direito na Justiça de visitar Lula como advogado.
Além de lançar o nome de Lula, a cúpula do PT pretende reunir os governadores do partido para afinar o discurso de apoio ao ex-presidente. Em uma reunião nesta quarta-feira, em Brasília, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, pretende reafirmar aos governadores que o candidato do PT é Lula e que estimular o debate sobre um plano B, como o apoio ao pedetista Ciro Gomes, é um erro político.
 

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