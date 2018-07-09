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Decisão sobre Lula

PT convoca reunião de emergência para tratar dos próximos passos

Caso Lula seja solto, há quem defenda que ele comece imediatamente a percorrer o país em pré-campanha pela Presidência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 22:21

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 22:21

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, convocou uma reunião para segunda-feira, 9, para tratar do imbróglio envolvendo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Já havia um encontro previsto somente do conselho político. Gleisi decidiu antecipar e ampliar para todos os dirigentes que consigam chegar a São Paulo a tempo. Está prevista a participação da ex-presidente Dilma Rousseff.
Nesse encontro, os dirigentes petistas vão analisar quais devem ser os próximos passos do partido, a depender do desfecho deste domingo (08). Caso Lula seja solto, há quem defenda que ele comece imediatamente a percorrer o país em pré-campanha pela Presidência.
Lula está preso em Curitiba há mais de dois meses por ter recebido um tríplex em Guarujá em troca de favores à construtura OAS.
Na manhã deste domingo, 8, foi beneficiado por uma decisão do desembargador Rogério Favreto que cita a pré-candidatura do ex-presidente para justificar sua soltura. O despacho foi contestado pelo juiz Sérgio Moro e pelo desembargador, Gebran Neto, mas houve uma nova determinação de Favreto pela soltura de Lula.

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