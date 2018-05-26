PT busca alternativas para eleições no Espírito Santo

O Partidos dos Trabalhadores, 36 anos após sua primeira eleição, tem desafios cruciais a enfrentar no pleito deste ano. No turbilhão da crise política e com Lula, seu maior líder, atrás das grades, terá que vencer a resistência de parte do eleitorado para conseguir um resultado satisfatório nas urnas. No Espírito Santo, onde já elegeu um governador, um prefeito da Capital, e mais de 70 vereadores em uma única eleição, o PT ainda não tem nomes fortes para concorrer aos cargos majoritários.
A cinco meses do pleito, o partido busca alianças para viabilizar candidaturas ao governo e ao Senado. "Vamos conversar sobre isso ainda. Temos candidatos definidos para deputado estadual e federal, mas para governo ainda não temos um nome", disse o presidente do partido no Estado e ex-prefeito de Vitória, João Coser.
A ausência de pré-candidatos ao governo, de acordo com especialistas, tem relação direta com a história dos representantes petistas em terras capixabas e com o atual momento nacional do partido.
"Tem um reflexo nacional e tem um reflexo estadual, que vem da derrota pesada que o partido sofreu nas eleições municipais (de 2016). O PT tinha muitos prefeitos, perdeu todos. Uma derrota esmagadora", lembrou o cientista político Fernando Pignaton.
Para ele, o "PT já foi um partido da defesa da ética no Brasil", mas os "escândalos relacionados com o partido afetam diretamente o seu desempenho nas urnas", se referindo ao envolvimento de petistas nacionais no esquema de corrupção na Petrobras.
O cientista político Francisco Albernaz afirmou que o problema no Estado foi a falta de protagonismo do partido. "O PT não foi proativo na criação de mobilizações em cima de uma agenda para chamar atenção para problemas que a sociedade eventualmente enfrentava. Isso gerou uma saída de cena do partido de questões sociais e políticas."
CANDIDATURAS
Mesmo num cenário difícil e ainda indefinido no Estado, o partido pretende apresentar candidatos majoritários este ano. "Não há possibilidade de não concorrermos aos cargos de senador e governador", afirmou Coser.
Membros do PT capixaba chegam a defender essas candidaturas ainda que sem alianças robustas. "Se não conseguirmos uma boa política de alianças, vamos lançar candidaturas. Não podemos nos subordinar a outros partidos. O PT não pode ir para a eleição sem candidatos a senador e governador", disse o petista histórico Perly Cipriano.
Em 2014, também sem um candidato forte para disputar o Palácio Anchieta, o partido lançou o então petista Roberto Carlos (hoje na Rede) para fazer palanque para a candidata à Presidência naquele ano, Dilma Rousseff. O ex-deputado obteve apenas 6% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar.
A tendência, conforme análise dos especialistas, é que o resultado nas urnas, caso o PT tenha um candidato a governo neste ano, seja pouco expressivo.
"O que restou ao partido? No Estado ainda existem duas personalidades: Coser e Helder (Salomão). Uma votação pequena, mas que pode garantir representantes para deputado estadual. Para senador e governador, caso sejam lançados nomes próprios, a votação deve ser apenas simbólica", destacou Pignaton.
Cenário bem diferente de 24 anos atrás. Nas eleições de 1994, o PT elegeu seu primeiro governador no país: Vitor Buaiz, no Espírito Santo, com 55,49% nos votos válidos. O governo dele, no entanto, não agradou a boa parte dos capixabas. O petista assumiu o Estado já com problemas econômicos e, na gestão dele, a situação se agravou ainda mais.
PROPORCIONAIS
Para este ano, há quem defenda priorizar as eleições proporcionais. O deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, Helder Salomão, afirmou que o PT deve buscar fazer alianças para eleger parlamentares federais e estaduais. "O PT ainda não tem uma decisão, mas tudo indica que iremos priorizar alianças proporcionais."
As bandeiras defendidas pelos partidos serão decisivas para a formação das chapas. "Estamos conversando com os partidos que estão no nosso campo, partidos que estiveram juntos no enfrentamento das medidas do Temer. Procuramos partidos que atuem na defesa dos trabalhadores", disse a ex-deputada federal Iriny Lopes. O presidente Michel Temer é do MDB, mesmo partido do governador Paulo Hartung. Em 2017, petistas capixabas deixaram postos que ocupavam na gestão do emedebista, após anos de aliança com Hartung.