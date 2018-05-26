PT busca alternativas para eleições no Espírito Santo

Crédito: Rafael Ribeiro

O Partidos dos Trabalhadores, 36 anos após sua primeira eleição, tem desafios cruciais a enfrentar no pleito deste ano. No turbilhão da crise política e com Lula, seu maior líder, atrás das grades, terá que vencer a resistência de parte do eleitorado para conseguir um resultado satisfatório nas urnas. No Espírito Santo, onde já elegeu um governador, um prefeito da Capital, e mais de 70 vereadores em uma única eleição, o PT ainda não tem nomes fortes para concorrer aos cargos majoritários.

A cinco meses do pleito, o partido busca alianças para viabilizar candidaturas ao governo e ao Senado. "Vamos conversar sobre isso ainda. Temos candidatos definidos para deputado estadual e federal, mas para governo ainda não temos um nome", disse o presidente do partido no Estado e ex-prefeito de Vitória, João Coser.

A ausência de pré-candidatos ao governo, de acordo com especialistas, tem relação direta com a história dos representantes petistas em terras capixabas e com o atual momento nacional do partido.

"Tem um reflexo nacional e tem um reflexo estadual, que vem da derrota pesada que o partido sofreu nas eleições municipais (de 2016). O PT tinha muitos prefeitos, perdeu todos. Uma derrota esmagadora", lembrou o cientista político Fernando Pignaton.

Para ele, o "PT já foi um partido da defesa da ética no Brasil", mas os "escândalos relacionados com o partido afetam diretamente o seu desempenho nas urnas", se referindo ao envolvimento de petistas nacionais no esquema de corrupção na Petrobras.

O cientista político Francisco Albernaz afirmou que o problema no Estado foi a falta de protagonismo do partido. "O PT não foi proativo na criação de mobilizações em cima de uma agenda para chamar atenção para problemas que a sociedade eventualmente enfrentava. Isso gerou uma saída de cena do partido de questões sociais e políticas."

CANDIDATURAS

Mesmo num cenário difícil e ainda indefinido no Estado, o partido pretende apresentar candidatos majoritários este ano. "Não há possibilidade de não concorrermos aos cargos de senador e governador", afirmou Coser.

Membros do PT capixaba chegam a defender essas candidaturas ainda que sem alianças robustas. "Se não conseguirmos uma boa política de alianças, vamos lançar candidaturas. Não podemos nos subordinar a outros partidos. O PT não pode ir para a eleição sem candidatos a senador e governador", disse o petista histórico Perly Cipriano.

Em 2014, também sem um candidato forte para disputar o Palácio Anchieta, o partido lançou o então petista Roberto Carlos (hoje na Rede) para fazer palanque para a candidata à Presidência naquele ano, Dilma Rousseff. O ex-deputado obteve apenas 6% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar.

A tendência, conforme análise dos especialistas, é que o resultado nas urnas, caso o PT tenha um candidato a governo neste ano, seja pouco expressivo.

"O que restou ao partido? No Estado ainda existem duas personalidades: Coser e Helder (Salomão). Uma votação pequena, mas que pode garantir representantes para deputado estadual. Para senador e governador, caso sejam lançados nomes próprios, a votação deve ser apenas simbólica", destacou Pignaton.

Cenário bem diferente de 24 anos atrás. Nas eleições de 1994, o PT elegeu seu primeiro governador no país: Vitor Buaiz, no Espírito Santo, com 55,49% nos votos válidos. O governo dele, no entanto, não agradou a boa parte dos capixabas. O petista assumiu o Estado já com problemas econômicos e, na gestão dele, a situação se agravou ainda mais.

PROPORCIONAIS

Para este ano, há quem defenda priorizar as eleições proporcionais. O deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, Helder Salomão, afirmou que o PT deve buscar fazer alianças para eleger parlamentares federais e estaduais. "O PT ainda não tem uma decisão, mas tudo indica que iremos priorizar alianças proporcionais."