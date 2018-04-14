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Ampliação

PT avalia que só mobilizações podem tirar Lula da cadeia

Principais lideranças do partido se reuniram para discutir situação do ex-presidente

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 11:54
São Bernardo do Campo (SP) - Discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Reunidos na sexta-feira (13) em São Paulo, os principais dirigentes e lideranças do PT avaliaram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só terá a sua prisão revertida se o partido conseguir ampliar as mobilizações em favor do ex-presidente, tanto entre a população como no mundo político. O encontro durou quase quatro horas e uma das principais preocupações dos caciques petistas foi conter a propagação do racha interno sobre os caminhos que a legenda deve seguir.
Segundo um participante da reunião, a sigla viveu esta semana um "tititi de orfandade" por causa da ausência de sua maior liderança. Ao final do encontro, os dirigentes anunciaram que apenas a presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, falaria sobre o que foi discutido, mas ela também não conversou com os jornalistas na sede da sigla em São Paulo.
Participaram da reunião convocada por Gleisi, o ex-prefeito Fernando Haddad, os ex-ministros Celso Amorim, Gilberto Carvalho, Alexandre Padilha e Luiz Dulci, o deputado federal Paulo Teixeira, o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, o presidente da CUT, Wagner Freitas, e o integrante da coordenação nacional do MST João Paulo Rodrigues, além do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e do ex-presidente do PT José Genoino.
"A situação do Lula vai dependente da mobilização", afirmou Okamotto, ao ser questionado sobre quando espera ver Lula solto.
O presidente do Instituto Lula ainda acrescentou que o grupo reunido nesta sexta-feira tem o objetivo de auxiliar o comando do partido nas decisões a serem tomadas neste momento. As reuniões do grupo deverão ser periódicas. "O partido vai decidir (o que será feito)", acrescentou.
A legenda vive uma divisão entre os que pretendem discutir alternativas e estratégias para as eleições presidenciais num cenário sem Lula, como Haddad e o ex-ministro Jaques Wagner, e o grupo que só aceita falar na candidatura do ex-presidente, encabeçado pela própria Gleisi.
Em declarações públicas, Haddad e Wagner têm reafirmado que o candidato petista é Lula, mas, ao mesmo tempo, ambos tentam convencer os dirigentes do PT de que o apoio a um candidato de outro partido, principalmente Ciro Gomes (PDT), é uma possibilidade que deve ser discutida.
Segundo um participante da reunião, o partido está decidido a manter a candidatura de Lula, porque esse é o principal capital político que a legenda possui no momento. "Lá na frente se o Lula for impedido de disputar, ele aponta o seu substituto. Tem que caminhar com o Lula agora", afirma.
Nesta semana, o PT planeja lançar no Congresso Nacional, junto com PDT, PSB, PSOL e PCdoB, uma frente de partidos em "defesa da democracia". De acordo com um dos participantes da reunião, o partido acredita que pode também atrair políticos de legendas de centro para a frente e assim impulsionar o movimento em favor da liberdade de Lula.

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