PSOL entra no Conselho de Ética contra deputado que atacou Marielle

O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) no plenário da Câmara Crédito: Will Shutter | Câmara dos Deputados

O PSOL apresentou, nesta quarta-feira (21), uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), devido a informações falsas divulgadas por ele sobre a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na semana passada no Rio de Janeiro.

O partido argumenta que as declarações representam quebra do decoro parlamentar, e pede a cassação do mandato de Fraga. O documento é assinado pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros.

Para o PSOL, o caso não se enquadra na imunidade parlamentar, já que a fala do deputado não tem relação com o exercício do seu mandato.

"Será realmente que, sob a égide da proteção constitucional sobre palavras, opiniões e votos, permite-se ao parlamentar dizer qualquer coisa, inclusive caluniar, difamar ou injuriar?", diz o texto da representação.

O pedido é baseado em um texto que Alberto Fraga publicou em sua conta no Twitter. Após a repercussão negativa, o deputado apagou a publicação e, posteriormente, tirou suas redes sociais do ar.

Pelo mesmo motivo, na segunda-feira, o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), e o deputado Wadih Damous (PT-RJ), protocolaram uma representação na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao Ministério Público Federal, pedindo que seja apurada a possível prática do crime de calúnia.

'JOGO POLÍTICO', DIZ PARLAMENTAR

A reportagem, Alberto Fraga disse, na segunda-feira, que irá apresentar sua defesa nos dois casos, e acusou o PT e o PSOL de fazerem "jogo político" com a morte de Marielle Franco.

O deputado afirma que não cometeu calúnia porque apenas repassou uma informação que tinha recebido:

"Eu não falei. Eu retransmiti, compartilhei um texto. Ao compartilhar um texto, eu não a injuriei, eu não a caluniei. É diferente se eu tivesse a ação direta", argumentou.

Fraga reconhece que errou por não ter checado a informação, mas insiste que a recebeu de uma "fonte idônea":