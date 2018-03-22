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Informações falsas

PSOL entra no Conselho de Ética contra deputado que atacou Marielle

Partido diz que Alberto Fraga quebrou decoro parlamentar e pede cassação

Publicado em 21 de Março de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 22:48
O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) no plenário da Câmara Crédito: Will Shutter | Câmara dos Deputados
O PSOL apresentou, nesta quarta-feira (21), uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), devido a informações falsas divulgadas por ele sobre a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na semana passada no Rio de Janeiro.
O partido argumenta que as declarações representam quebra do decoro parlamentar, e pede a cassação do mandato de Fraga. O documento é assinado pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros.
> Deputado que atacou Marielle com boatos tira redes sociais do ar
Para o PSOL, o caso não se enquadra na imunidade parlamentar, já que a fala do deputado não tem relação com o exercício do seu mandato.
"Será realmente que, sob a égide da proteção constitucional sobre palavras, opiniões e votos, permite-se ao parlamentar dizer qualquer coisa, inclusive caluniar, difamar ou injuriar?", diz o texto da representação.
O pedido é baseado em um texto que Alberto Fraga publicou em sua conta no Twitter. Após a repercussão negativa, o deputado apagou a publicação e, posteriormente, tirou suas redes sociais do ar.
> PSOL desmente candidatura de Anielle Franco, irmã de Marielle
Pelo mesmo motivo, na segunda-feira, o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), e o deputado Wadih Damous (PT-RJ), protocolaram uma representação na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao Ministério Público Federal, pedindo que seja apurada a possível prática do crime de calúnia.
'JOGO POLÍTICO', DIZ PARLAMENTAR
A reportagem, Alberto Fraga disse, na segunda-feira, que irá apresentar sua defesa nos dois casos, e acusou o PT e o PSOL de fazerem "jogo político" com a morte de Marielle Franco.
O deputado afirma que não cometeu calúnia porque apenas repassou uma informação que tinha recebido:
"Eu não falei. Eu retransmiti, compartilhei um texto. Ao compartilhar um texto, eu não a injuriei, eu não a caluniei. É diferente se eu tivesse a ação direta", argumentou.
Fraga reconhece que errou por não ter checado a informação, mas insiste que a recebeu de uma "fonte idônea":
"Eu disse e repito: o erro que eu cometi foi confiar na fonte, que eu não posso revelar, mas é uma fonte idônea, do meio policial".

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