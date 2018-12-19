PSDB vai recorrer contra decisão de soltar condenados em 2ª instância

Deputado Carlos Sampaio avisou nesta quarta-feira (19) que o partido vai ingressar com um pedido de suspensão da liminar do ministro Marco Aurélio Mello

Em nota, a assessoria de Sampaio informou que a medida é inaceitável e c

ontraria decisões anteriores da Suprema Corte. Segundo o deputado, soltar determinados condenados é colocar em risco a sociedade.

Sampaio alertou que a sociedade está sob ameaça. Além de oferecer riscos à sociedade, essa inadmissível decisão aumenta o sentimento de impunidade e atenta contra a Justiça. Espero, sinceramente, que essa liminar seja imediatamente reformada, restabelecendo-se a tranquilidade jurídica no país.