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Decisão de Marco Aurélio

PSDB vai recorrer contra decisão de soltar condenados em 2ª instância

Em nota, a assessoria de Sampaio, vice-presidente jurídico do partido, informou que a medida é inaceitável e contraria decisões anteriores da Suprema Corte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 19:54

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 19:54

Deputado Carlos Sampaio avisou nesta quarta-feira (19) que o partido vai ingressar com um pedido de suspensão da liminar do ministro Marco Aurélio Mello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O vice-presidente jurídico do PSDB e líder da bancada em 2019, o deputado federal Carlos Sampaio (SP), avisou nesta quarta-feira (19) que o partido vai ingressar com um pedido de suspensão da liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concede a soltura dos condenados em segunda instância.
Em nota, a assessoria de Sampaio informou que a medida é inaceitável e c
ontraria decisões anteriores da Suprema Corte. Segundo o deputado, soltar determinados condenados é colocar em risco a sociedade.
Inaceitável a decisão do Ministro Marco Aurélio que, contrariando a decisão do STF, tribunal que ele integra, determinou a soltura de todos os presos condenados após 2ª instância, incluindo o ex-presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva]
Sampaio alertou que a sociedade está sob ameaça. Além de oferecer riscos à sociedade, essa inadmissível decisão aumenta o sentimento de impunidade e atenta contra a Justiça. Espero, sinceramente, que essa liminar seja imediatamente reformada, restabelecendo-se a tranquilidade jurídica no país.

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