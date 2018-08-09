Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa

PSDB registra chapa de Alckmin e Ana Amélia

O PSDB protocolou hoje (8) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os pedidos de registro da chapa do partido para a disputa presidencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 23:54

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 23:54

Crédito: Reprodução/Instagem
O PSDB protocolou hoje (8) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os pedidos de registro da chapa do partido para a disputa presidencial, que terá o tucano Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República e Ana Amélia Lemos (PP) como vice.
Em convenção nacional realizada no último sábado (4), os nomes do ex-governador de São Paulo e da senadora pelo Rio Grande do Sul foram homologados pelo PSDB.
>Geraldo Alckmin garante o maior tempo de televisão
"Em busca de unidade para construção de um projeto de desenvolvimento do Brasil, em benefício do bem-estar econômico e social da população, a convenção nacional do PSDB também aprovou uma coligação nacional com mais oito partidos, composta pelo DEM, PPS, Solidariedade, PSD, PTB, PR, PP e PRB", diz nota divulgada pelo partido.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados