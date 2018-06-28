PSDB divulga vídeo com ataques a Bolsonaro

Alckmin não é o único candidato que quer conquistar o eleitorado feminino com ataques a Bolsonaro. Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO

A coordenação de mídias sociais da pré-candidatura do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, divulgou na noite desta quarta-feira (27) um vídeo com ataques ao presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, ressaltando um suposto preconceito com mulheres. A peça publicitária foi publicada nas contas do PSDB no Facebook e no Twitter.

No vídeo, uma mulher critica uma pessoa, classificando ela de "machista, racista e homofóbico", mas sem citar nomes. No entanto, o alvo fica claro no final do vídeo, com a seguinte mensagem: "Sou mulher e exijo respeito. Bolsonaro? Tô fora".

"O problema é você mesmo. Cara, você só fala absurdo. Não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Sério? Esterilizar pobre, mulher tem que ganhar menos e ainda gosta de torturadores? Você é uma atraso de vida. Eu mereço alguém melhor", diz a atriz.

Os coordenadores da campanha do tucano acreditam que é preciso direcionar as críticas a Bolsonaro, já que consideram que ele está tirando votos de Alckmin e polarizando com o PT nas pesquisas de intenção de voto.

Alckmin não é o único candidato que quer conquistar o eleitorado feminino com ataques a Bolsonaro. A campanha de Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB, também elaborou um vídeo criticando o adversário do PSL.

"Esse ano tem eleição pra presidente. Em qual tempo está o candidato que você está pensando em votar? No tempo em que mulher abaixava a cabeça para homem?", pergunta o locutor, mostrando reportagens de jornal com opiniões de Bolsonaro contrárias à paridade salarial entre homens e mulheres e vídeos em que ele agride mulheres.