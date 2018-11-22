PSB tem quatro nomes confirmados no governo Casagrande

Rogelio Pegoretti, do PSB, será titular da Fazenda Crédito: Vitor Jubini

Entre os quatro secretários anunciados pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB), dois têm filiação partidária. São eles Fábio Damasceno, da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, e Luiz Cesar Maretto, ambos membros do PSB.

Damasceno já integrou o PMDB (hoje MDB), mas desde 2014 está nas fileiras socialistas. Além deles, também são do PSB  partido do governador eleito  os futuros secretários de governo, Tyago Hoffmann, e da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e o futuro diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto.

NOVO ANÚNCIO

Apesar de algumas filiações partidárias  já houve também o anúncio de nomes do PPS (Davi Diniz e Luiz Paulo Vellozo Lucas, sendo que Lenise Loureiro, do mesmo partido, também é cotada)  os integrantes do primeiro escalão e chefes de órgãos apresentados até agora são de uma leva mais técnica, como frisou, nesta quarta, o próprio Casagrande.