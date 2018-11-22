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Transição estadual

PSB tem quatro nomes confirmados no governo Casagrande

Fábio Damasceno, Tyago Hoffmann, Luiz Cesar Maretto e Rogelio Pegoretti são filiados ao partido do governador eleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 03:11

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 03:11

Rogelio Pegoretti, do PSB, será titular da Fazenda Crédito: Vitor Jubini
Entre os quatro secretários anunciados pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB), dois têm filiação partidária. São eles Fábio Damasceno, da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, e Luiz Cesar Maretto, ambos membros do PSB.
Damasceno já integrou o PMDB (hoje MDB), mas desde 2014 está nas fileiras socialistas. Além deles, também são do PSB  partido do governador eleito  os futuros secretários de governo, Tyago Hoffmann, e da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e o futuro diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto.
NOVO ANÚNCIO
Apesar de algumas filiações partidárias  já houve também o anúncio de nomes do PPS (Davi Diniz e Luiz Paulo Vellozo Lucas, sendo que Lenise Loureiro, do mesmo partido, também é cotada)  os integrantes do primeiro escalão e chefes de órgãos apresentados até agora são de uma leva mais técnica, como frisou, nesta quarta, o próprio Casagrande.
Nesta quinta-feira (22) haverá um novo anúncio de futuros membros do secretariado, às 10h, no escritório do socialista em Vitória, ainda neste mesmo tom. O governador eleito também informou, ontem, que vai tirar uma espécie de férias de uma semana a partir do próximo domingo. Depois, virão as indicações de viés mais político para compor a equipe.

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