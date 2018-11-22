PSB tem quatro nomes confirmados no governo Casagrande

Entre os quatro secretários anunciados pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB), dois têm filiação partidária. São eles Fábio Damasceno, da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, e Luiz Cesar Maretto, ambos membros do PSB.
Damasceno já integrou o PMDB (hoje MDB), mas desde 2014 está nas fileiras socialistas. Além deles, também são do PSB partido do governador eleito os futuros secretários de governo, Tyago Hoffmann, e da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e o futuro diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto.
NOVO ANÚNCIO
Apesar de algumas filiações partidárias já houve também o anúncio de nomes do PPS (Davi Diniz e Luiz Paulo Vellozo Lucas, sendo que Lenise Loureiro, do mesmo partido, também é cotada) os integrantes do primeiro escalão e chefes de órgãos apresentados até agora são de uma leva mais técnica, como frisou, nesta quarta, o próprio Casagrande.
Nesta quinta-feira (22) haverá um novo anúncio de futuros membros do secretariado, às 10h, no escritório do socialista em Vitória, ainda neste mesmo tom. O governador eleito também informou, ontem, que vai tirar uma espécie de férias de uma semana a partir do próximo domingo. Depois, virão as indicações de viés mais político para compor a equipe.