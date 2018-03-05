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Pode sair do PSDB

PSB não descarta lançar Max ao governo

Socialistas, no entanto, já têm pré-candidato natural para disputar o Palácio Anchieta

Publicado em 05 de Março de 2018 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 10:01
Max Filho comanda a Prefeitura de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O PSB abriu as portas para acolher o prefeito de Vila Velha, Max Filho, que pode deixar o PSDB para disputar o governo do Estado. O presidente estadual do partido socialista, Luiz Carlos Ciciliotti, confirmou ter feito o convite de filiação ao prefeito.
Max se diz pré-candidato ao Palácio Anchieta nas eleições deste ano e, para isso, já admitiu sair do atual partido. Mas o PSB também tem um pré-candidato natural, o ex-governador Renato Casagrande. Para Ciciliotti, isso não é problema. A vaga de candidato ao governo do PSB poderia ser entregue a Max Filho.
Há um projeto que estamos construindo e seria importante uma liderança como ele participar. O PSB já lançou Renato Casagrande como pré-candidato, mas se ele (Max Filho) estiver em melhores condições poderia ser o nosso candidato. Ele pode disputar o que quiser pelo partido, afirmou o dirigente socialista.
Ciciliotti define como melhores condições a força da rede de apoios a ser construída e o desempenho nas pesquisas qualitativas e quantitativas dos possíveis candidatos.
Lançar Casagrande é o plano primeiro do PSB, mas o partido não descarta negociações com outras candidaturas que se mostrem eleitoralmente viáveis.
Procurado, Renato Casagrande preferiu não comentar o andamento das conversas com Max. Já o prefeito de Vila Velha não foi localizado.

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