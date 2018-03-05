PSB não descarta lançar Max ao governo

Max Filho comanda a Prefeitura de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O PSB abriu as portas para acolher o prefeito de Vila Velha, Max Filho, que pode deixar o PSDB para disputar o governo do Estado. O presidente estadual do partido socialista, Luiz Carlos Ciciliotti, confirmou ter feito o convite de filiação ao prefeito.

Max se diz pré-candidato ao Palácio Anchieta nas eleições deste ano e, para isso, já admitiu sair do atual partido. Mas o PSB também tem um pré-candidato natural, o ex-governador Renato Casagrande. Para Ciciliotti, isso não é problema. A vaga de candidato ao governo do PSB poderia ser entregue a Max Filho.

Há um projeto que estamos construindo e seria importante uma liderança como ele participar. O PSB já lançou Renato Casagrande como pré-candidato, mas se ele (Max Filho) estiver em melhores condições poderia ser o nosso candidato. Ele pode disputar o que quiser pelo partido, afirmou o dirigente socialista.

Ciciliotti define como melhores condições a força da rede de apoios a ser construída e o desempenho nas pesquisas qualitativas e quantitativas dos possíveis candidatos.

Lançar Casagrande é o plano primeiro do PSB, mas o partido não descarta negociações com outras candidaturas que se mostrem eleitoralmente viáveis.