PSB está em 35% dos postos-chave no governo do ES

Casagrande e seu secretariado no início do ano Crédito: Bernardo Coutinho - 02/01/2019

Com dez meses já completos à frente do governo, a gestão Renato Casagrande (PSB) manteve nas funções quase todos os nomes do primeiro escalão anunciados na posse, com poucas trocas, sendo que hoje 35% deles são filiados ao seu partido, o PSB . Dos 54 secretários, diretores-presidentes e superintendentes de autarquias e empresas públicas, 19 são seus correligionários, a maior parte deles liderando órgãos da administração indireta. A vice-governadora, Jaqueline Moraes , também é do partido. Até agora, Casagrande já trocou os titulares de cinco órgãos: das secretarias de Desenvolvimento e de Esportes, e também do Bandes, Banestes e Ceasa. (veja detalhamento abaixo)

Das pastas mais cobiçadas, como Segurança, Educação, Agricultura, Saúde e Obras, duas estão com filiados: Paulo Foletto, na Agricultura, que venceu a eleição para deputado federal mas se licenciou do mandato para integrar o governo, e Fábio Damasceno, na Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Na área econômica, seguiu a mesma linha, com Rogélio Pegoretti na Secretaria da Fazenda, Maurício Duque no Bandes e o presidente do PSB estadual, Carlos Roberto Rafael, na Junta Comercial. Já no núcleo político do governo, há a chefe de gabinete, Valésia Perozini, e Tyago Hoffmann na Secretaria de Governo.

A elite do governo também conta com representantes de partidos que o apoiaram na disputa eleitoral. O Cidadania (ex-PPS) ficou com três pastas: Casa Civil (Davi Diniz), Gestão e Recursos Humanos (Lenise Loureiro) e Instituto Jones dos Santos Neves (Luiz Paulo Vellozo Lucas). O PP, com o ex-deputado federal Marcus Vicente, está com a secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o PV, com Fabrício Machado, comanda a pasta de Meio Ambiente. Embora sem militância no Estado, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, é do PCdoB.

OUTROS CARGOS

Desde o início do ano, também foram nomeados diversos quadros do PSB para o segundo escalão do governo. Entre eles, Tadeu Marino que é subsecretário para Assuntos de Regulação de Organização da Atenção a Saúde, e o ex-vereador de Guarapari Gedson Queiroz Merízio, que é subsecretário de Turismo. Há ainda Josivaldo Barreto de Andrade como subsecretário de Estado de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Educação; Fernando Campanha, que é subsecretário da Casa Civil; e Sandra Shirley de Almeida, que é responsável pela Articulação de Políticas Intersetoriais da Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Questionado sobre a presença expressiva do PSB em seu governo, Casagrande afirma ter se norteado tanto de escolhas pessoais quanto de técnicos.

"Eu estou filiado ao PSB desde 1987, a minha vida foi construída com pessoas do PSB. É natural que quando eu chego ao governo, pessoas que trabalharam comigo a vida toda, que eu confio, que são competentes, estejam comigo. E é bom que o PSB tenha quadros para apresentar, para quando a gente chega ao governo" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo, durante evento do PSB, na sexta-feira (27)

E completou: "Eu poderia colocar mais até, se precisasse. Mas é importante considerar que há também pessoas da sociedade, que não têm partido, e tem pessoas de outros partidos, para que a gente tenha um equilíbrio. Qualquer alteração no governo será natural, à medida que a gente vê a necessidade, vai alterando".

Veja quem são os nomes do PSB no governo do Estado

- Vice-Governadora: Jaqueline Moraes

- Chefe de Gabinete: Valésia Perozini

- Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh): Fábio Ahnert

- Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes): Alberto Farias Gavini Filho

- Arquivo Público (APE): Cilmar Cesconetto Francischetto

- Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes): Maurício Duque

- Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan): Carlos Aurélio Linhalis

- Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes): Luiz Cesar Maretto Coura

- Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO-ES): Madalena Santana Gomes

- Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp): Nelci do Belem Gazzoni

- Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf): Mário Stella Louzada

- Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees): Carlos Roberto Rafael (PSB)

- Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag): Paulo Foletto

- Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz): Rogélio Pegoretti

- Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont): Edmar Camata

- Secretaria de Estado de Governo (SEG): Tyago Hoffmann

- Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi): Fábio Damasceno

- Secretaria de Estado de Turismo (Setur): Dorval Uliana

- Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades): Bruno Lamas

Onde houve trocas no governo

Secretaria do Desenvolvimento

Secretaria de Esportes

A Secretaria de Esportes havia sido prometida ao deputado estadual Marcelo Santos (PDT), durante o período de transição do governo, ainda em 2018. No entanto, se ele assumisse o cargo, o deputado Luiz Durão (PDT), que está sendo processado por estupro, assumiria a vaga na Assembleia, pela suplência. Por conta disso, Marcelo declinou do cargo. No início do ano, ficou à frente da secretaria Alessandro Comper, também filiado ao PDT, e Marcelo assumiria o cargo até a eleição da Mesa Diretora. Com a mudança, ainda em janeiro o auditor fiscal de carreira e especialista em Planejamento e Gerência de Operações, José Maria de Abreu Júnior (PDT) foi nomeado como secretário.

Bandes

Em março, o então presidente da instituição, Ângelo Baptista, saiu do cargo para integrar um projeto na iniciativa privada. Para o lugar dele, foi indicado o economista Maurício Duque, que foi secretário da Fazenda no primeiro mandato de Casagrande e estava na função de economista-chefe do Banestes.

Banestes

Empossado como presidente no dia 28 de janeiro, Vasco Cunha Gonçalves, renunciou às funções um dia depois, por ter sido preso acusado de fraude quando fazia parte da diretoria do Banco de Brasília. Em março, ele se tornou réu na Operação Circus Maximus, pela Justiça Federal de Brasília. Quem está atualmente no cargo é José Amarildo Casagrande.

Ceasa