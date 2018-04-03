PSB diz que Barbosa se filia ao partido nesta sexta-feira (6)

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse ao Estado que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa vai se filiar ao partido nesta sexta-feira (6). "É provável que se filie ao partido na sexta. Já a candidatura dele à Presidência é outro tema. É importante que ele se filie para depois maturarmos isso", afirmou o dirigente.