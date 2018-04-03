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Decisão

PSB diz que Barbosa se filia ao partido nesta sexta-feira (6)

Ex-presidente do Supremo ainda não recebeu garantia de que será candidato à Presidência

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 17:46
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa Crédito: Arquivo ag
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse ao Estado que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa vai se filiar ao partido nesta sexta-feira (6). "É provável que se filie ao partido na sexta. Já a candidatura dele à Presidência é outro tema. É importante que ele se filie para depois maturarmos isso", afirmou o dirigente.
A tese de lançar o ex-presidente do STF na disputa pelo Palácio do Planalto é defendida com entusiasmo pela bancada do PSB na Câmara, mas sofre resistências de alas dos partidos.
Aliado do governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência, o vice governador de São Paulo, Márcio França, é um dos que se opõem a ideia.

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