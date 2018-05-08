PSB capixaba lamenta desistência de Joaquim Barbosa

Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill

Os dirigentes do PSB no Espírito Santo lamentaram o anúncio do ex-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa de que não pretende ser candidato à Presidência da República. Barbosa usou o Twitter na manhã desta terça-feira (08) para revelar a decisão que, segundo ele, foi "estritamente pessoal".

Mesmo com a grande expectativa em torno de sua candidatura, principalmente após ter registrado 10% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, as lideranças capixabas afirmaram que isso não surpreendeu a cúpula.

"Com a filiação dele em 7 de abril, criou-se uma grande expectativa, mas em momento nenhum nem o PSB nem ele afirmaram categoricamente que ele seria candidato. Ele sempre deixou claro que estava avaliando, e que a vida pessoal pesava, então foi coerente. A saída dele é ruim para a política brasileira, pois seria uma candidatura com consistência, conteúdo", declarou o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

O fato de Barbosa já ter revelado sua decisão, apesar de ele poder ter se utilizado do prazo eleitoral e ter tomado a decisão somente em julho, foi elogiado pelos correligionários.

Em abril, ele chegou a dizer que ainda pesava na balança o desgaste que é uma campanha eleitoral, a questão familiar, e também analisava se há liga de ideias entre ele e o partido. A personalidade forte do ex-ministro também era um fator gerador de apreensão interna.

"Já que ele tomou a decisão, que bom que e ele falou logo. Eu, pessoalmente, fico com um sentimento de perda. Ele acrescentaria nesse processo desacreditado da política nacional e ia crescer, seria um dos grandes players para ir ao segundo turno. Mas a gente não pode fraquejar, senão quem leva vantagem é quem faz a política ruim", comentou o deputado federal Paulo Foletto (PSB).

NOVOS RUMOS

Sem um palanque próprio, o PSB vai começar agora uma nova avaliação sobre qual candidato apoiar na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com os capixabas, os nomes com mais chances são os de Alvaro Dias (Podemos), Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB). Há ainda uma ala da direção nacional que defende que o caminho seja se unir ao campo da esquerda.

"Acredito que a Executiva deva definir um alinhamento com alguém de centro-esquerda no 1º turno. Ou podemos não ter candidato no 1º turno e apoiar alguém de nosso campo ideológico no 2º turno", disse Foletto.

Segundo o presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, a discussão ainda está em fase de debates, e deve haver uma definição "de cima para baixo", levando em consideração também os palanques ao governo do Estado.