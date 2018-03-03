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PSB aprova resolução e se afasta de apoio a Alckmin à Presidência

Pelo texto, se o partido optar por apoiar algum candidato de fora, terá de ser alguém do campo de esquerda, alinhado programaticamente com o PSB

Publicado em 03 de Março de 2018 às 00:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 00:18
Alckmin: o partido adiou a decisão sobre lançamento de candidatura própria Crédito: Reprodução
O PSB aprovou na noite desta sexta-feira (2), uma resolução em que praticamente fecha as portas para um apoio formal à candidatura à Presidência da República do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Pelo texto aprovado em reunião do congresso nacional, se o partido optar por apoiar algum candidato de fora, terá de ser alguém do campo de esquerda, alinhado programaticamente com o PSB.
O partido adiou a decisão sobre lançamento de candidatura própria e também colocou como possibilidade não fazer coligação formal no primeiro turno com nenhum candidato à Presidência, a fim de dedicar esforços na eleição de 10 governadores com potencial de vitória e na ampliação da bancada de deputados federais. O foco do PSB é se consolidar como um partido médio.
Falamos em possibilidade de coligação com um candidato que tenha identidade programática, afirmou o presidente do PSB, Carlos Siqueira, evitando citar o nome de Alckmin.
Principal defensor até então do apoio ao tucano, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, demonstrou que já deu como perdida a possibilidade de adesão do PSB à candidatura de Alckmin, tanto que não defendeu o governador na reunião. Ao Estadão/Broadcast, França disse ser favorável que o partido não lance candidato próprio para priorizar os palanques regionais. Não há chances de termos candidato agora, pregou.
França, que vai disputar o governo de São Paulo, sinalizou que está mais preocupado com as negociações em torno do apoio à sua candidatura e já dá como certo Alckmin no palanque do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Não sou eu quem não vai dar palanque (para Alckmin), ele que estará no (palanque) do Dória, declarou. O vice-governador de São Paulo admitiu conversas com o Podemos e a possibilidade de apoiar a candidatura presidencial do senador Álvaro Dias (PR) no Estado.
A restrição ao tucano se deve à pressão da base popular do partido, que quer a legenda de volta para o campo de esquerda. Dos 1.200 delegados no congresso da sigla, 690 são ligados aos segmentos sociais. Chance de apoiar Alckmin é praticamente zero, resumiu o deputado Bebeto Galvão (BA).
Entre as possibilidades de candidatura própria estão a do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que ainda não se filiou ao partido, do ex-vice da chapa presidencial de Marina Silva (Rede) em 2014, Beto Albuquerque (RS) e do ex-comunista Aldo Rebelo. Nos bastidores do partido, comenta-se que se opção for pela aliança com outro partido na eleição presidencial, há chances de apoio a Ciro Gomes (PDT). O Podemos foi um dos que procurou o partido em busca de apoio.

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