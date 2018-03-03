PSB aprova resolução e se afasta de apoio a Alckmin à Presidência

Alckmin: o partido adiou a decisão sobre lançamento de candidatura própria Crédito: Reprodução

O PSB aprovou na noite desta sexta-feira (2), uma resolução em que praticamente fecha as portas para um apoio formal à candidatura à Presidência da República do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Pelo texto aprovado em reunião do congresso nacional, se o partido optar por apoiar algum candidato de fora, terá de ser alguém do campo de esquerda, alinhado programaticamente com o PSB.

O partido adiou a decisão sobre lançamento de candidatura própria e também colocou como possibilidade não fazer coligação formal no primeiro turno com nenhum candidato à Presidência, a fim de dedicar esforços na eleição de 10 governadores com potencial de vitória e na ampliação da bancada de deputados federais. O foco do PSB é se consolidar como um partido médio.

Falamos em possibilidade de coligação com um candidato que tenha identidade programática, afirmou o presidente do PSB, Carlos Siqueira, evitando citar o nome de Alckmin.

Principal defensor até então do apoio ao tucano, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, demonstrou que já deu como perdida a possibilidade de adesão do PSB à candidatura de Alckmin, tanto que não defendeu o governador na reunião. Ao Estadão/Broadcast, França disse ser favorável que o partido não lance candidato próprio para priorizar os palanques regionais. Não há chances de termos candidato agora, pregou.

França, que vai disputar o governo de São Paulo, sinalizou que está mais preocupado com as negociações em torno do apoio à sua candidatura e já dá como certo Alckmin no palanque do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Não sou eu quem não vai dar palanque (para Alckmin), ele que estará no (palanque) do Dória, declarou. O vice-governador de São Paulo admitiu conversas com o Podemos e a possibilidade de apoiar a candidatura presidencial do senador Álvaro Dias (PR) no Estado.

A restrição ao tucano se deve à pressão da base popular do partido, que quer a legenda de volta para o campo de esquerda. Dos 1.200 delegados no congresso da sigla, 690 são ligados aos segmentos sociais. Chance de apoiar Alckmin é praticamente zero, resumiu o deputado Bebeto Galvão (BA).