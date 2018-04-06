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Norte do Estado

Protesto do MST contra prisão de Lula interdita a BR 101 no ES

Grupo está interditando os dois sentidos do quilômetro 32, entre os municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:44
Protesto do MST no Norte do Estado interdita a BR 101 entre Conceição da Barra e Pedro Canário Crédito: Divulgação/PRF
Um grupo com aproximadamente 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditou os dois sentidos da BR 101, na altura do quilômetro 29,5, entre os municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário, na manhã desta sexta-feira (06).
A manifestação era contra a ordem de prisão do ex-presidente Lula. Uma equipe PRF esteve em negociação no local para desobstrução voluntária da via.
A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou cerca de três quilômetros, nos dois lados da rodovia, ficaram congestionados. Por volta de 12h, o trânsito foi liberado no sentido Norte. O sentido Sul continua bloqueado pelos manifestantes. Há registro de lentidão no local.
PROTESTOS
O Movimento dos Sem Terra (MST) realiza uma série de atos nesta sexta pelo país como reação ao decreto de prisão de Lula. O principal foco será o fechamento de rodovias. De acordo com um líder do movimento, o objetivo é impedir a circulação em 85 estradas.
Paralelamente, o MST mobilizou 20 ônibus para levar integrantes ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o PT concentra a ofensiva contra a decisão do juiz Sergio Moro. A Frente Brasil Popular, da qual o MST faz parte ao lado de outros movimentos com a CUT e UNE, convocou atos em 16 capitais.
O documento de convocação tem como título: "Querem Lula? Vão ter que passar por nós antes". Sindicatos e movimentos sociais confirmaram o ato #LulaLivre, em defesa do petista, para esta sexta-feira, com concentração às 16h na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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