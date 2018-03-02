Protesto de juízes por auxílio-moradia divide especialistas

Magistrados da Justiça Federal organizam protesto para o dia 15 Crédito: Divulgação

A decisão da Associação dos Juízes Federais (Ajufe) de convocar uma paralisação dos juízes federais para o dia 15, por conta da discussão do auxílio-moradia, tem levantado debates. Trata-se, de acordo com especialistas, de uma área cinzenta, onde há jurisprudência apontando para ambos os lados. Um dos pontos chaves é a Lei Orgânica que rege a categoria e os dá direitos e obrigações distintas.

Não existe uma norma clara que proíba a manifestação, mesmo sendo de magistrados e através de sua associação de classe. Entendo que, através da Lei Orgânica, eles não podem fazer um movimento se negando a trabalhar, argumentou o professor Cláudio Preza Junior, da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul.

Já o professor de livre docência da USP, Dircêo Torrecillas Ramos, enxerga no auxílio uma espécie de penduricalho.

Esse era um benefício para quem fosse servir em outra comarca e não pudesse ir para uma residência oficial. Atualmente, foge do reembolso. E isso não se justifica, por sair do imposto. Acho que os juízes têm que ganhar bem e haver incentivos para que se prestem os concursos públicos, mas não assim.