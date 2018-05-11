Promotor denuncia Haddad por crime eleitoral

Além de Haddad, também foram denunciados o ex-tesoureiro da campanha Francisco Macena, Francisco Carlos e Ronaldo Candido (responsável pela gráfica) e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Crédito: Elza Fiúza/ABr

O promotor de justiça eleitoral Luiz Henrique Dal Poz denunciou, na noite desta quinta-feira (10), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad por falsidade ideológica para fins eleitorais. A investigação foi aberta em 2016 a partir das delações do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC.

De acordo com o promotor, o pedido inicial de contribuição foi de R$ 3 milhões e, depois, renegociado para R$ 2,6 milhões. Segundo Dal Poz, a campanha de Haddad usou notas fiscais inidôneas para prestar contas. A pena é até cinco anos de reclusão.

Além de Haddad, também foram denunciados o ex-tesoureiro da campanha Francisco Macena, Francisco Carlos e Ronaldo Candido (responsável pela gráfica) e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari. Este último foi acusado de ter intermediado a captação de recursos para a campanha eleitoral.

A defesa de Haddad informou que não há qualquer elemento que sugira que os valores tratados por Ricardo Pessoa tenham sido empregados em sua campanha.

"Todos os interesses da UTC na cidade de São Paulo foram contrariadas pela gestão Haddad. Lamentamos que investigação do caso tenha sido feita de forma enviesada e negligente e que o Promotor tenha apresentado denuncia sem qualquer fundamento nas provas dos autos", informa o advogado Pierpaolo Bottini.

Segundo o advogado criminalista Luiz Flávio Borges D'Urso, defensor de Vaccari, seu cliente "jamais foi tesoureiro de campanha e nunca solicitou qualquer recurso para campanha de quem quer que seja".