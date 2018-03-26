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Inconstitucional

Projeto de verba extra para policiais a caminho do arquivo

Mesa Diretora devolveu projeto aos autores por que ele fere a Constituição Estadual

Publicado em 26 de Março de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 20:29
Crédito: TV Gazeta
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (PMDB), determinou, na tarde desta segunda-feira (26), a devolução aos autores do projeto de lei complementar que pretende conceder um pagamento extra a policiais militares, civis e bombeiros que trabalham em situações de risco. A Mesa Diretora da Casa observou "vício de iniciativa" na proposta, uma vez que ela provocaria aumento de gastos ao Executivo, o que é constitucionalmente vedado.
O projeto foi apresentado em conjunto pelos deputados Amaro Neto (PRB) e Enivaldo dos Anjos (PSD). De acordo com Amaro, eles já recorrem da devolução. Quem analisa o recurso é o plenário, após a Comissão e Constituição e Justiça emitir um parecer sobre o caso.
Enquanto isso, o projeto fica parado, sem seguir a tramitação normal.
"É devolvido ao autor porque é invasão de competência. O Legislativo não pode legislar sobre matéria de competência exclusiva do Executivo. Quem pode dar benefício ao servidor é só o Executivo. É inconstitucional o projeto", afirmou Marcelo.
Com o projeto caminhando para o arquivamento, Amaro afirmou que a ideia principal era debater a remuneração dos policiais. "A gente abriu o debate logo depois da publicação da imprensa. O importante no projeto é apresentar o debate de uma remuneração melhor a quem trabalha em situações de risco", comentou. Enivaldo não foi localizado.
Marcelo Santos é o 1º vice-presidente da Assembleia. Ele presidiu a sessão desta segunda-feira porque o presidente, deputado Erick Musso (PMDB), está com suspeita de dengue.
IMPACTO
A proposta pretende autorizar um aumento de 40% nos salários dos policiais. Seria uma verba indenizatória, uma adicional por periculosidade. O projeto foi protocolado um dia após o deputado Amaro Neto ser criticado por entidades policiais e pelo comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, por conta de uma expressão que usou ao noticiar, em seu programa de TV, o atentado sofrido pelo soldado Afonso Miller Costa de Mello. Amaro disse que o PM foi "sapecado".
O argumento central da Mesa ao determinar a devolução do projeto aos autores foi o que está previsto no artigo 63 da Constituição Estadual, que versa sobre as leis que são de iniciativa privativa do governador do Estado.

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