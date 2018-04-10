Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Visibilidade

Projeto de Marielle Franco deve ser votado nesta terça (10) na Câmara

Com o projeto, o dia 20 de junho seria transformado em Dia Municipal de Luta contra Encarceramento da Juventude Negra

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 17:25
Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram
Se a pauta seguir como esperado, a Câmara vota nesta terça-feira (10) um projeto da vereadora Marielle Franco, em conjunto com a bancada do PSOL. Com o projeto, o dia 20 de junho seria transformado em Dia Municipal de Luta contra Encarceramento da Juventude Negra.
No Rio, 58,35% da população prisional tem até 29 anos, e 72,57% são negros. Em todo o país, mais de 40% são presos provisórios. A data foi escolhida porque foi nesse dia que Rafael Braga foi preso com produtos de limpeza, caracterizados como artefatos de potencial explosivo. Nas palavras da justificativa do projeto, "a luta por sua libertação tornou-se uma fronteira contra o racismo do sistema de justiça criminal, a seletividade penal e o encarceramento em massa".
NA ASSEMBLEIA
A moça também pode dar o nome ao Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, criado em agosto do ano passado como um canal de diálogo entre a Assembleia e os movimentos sociais organizados. A proposta, de autoria de Waldeck Carneiro (PT), entra em votação na quarta-feira (11).
"A trajetória, os sonhos e as lutas da ativista, militante e vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada, justificam a presente proposição, tendo em vista que uma das bandeiras que mais organizavam a sua militância era exatamente a da defesa da cidadania, da integridade e das reivindicações das mulheres negras", explica o deputado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados