Projeto de Marielle Franco deve ser votado nesta terça (10) na Câmara

Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram

Se a pauta seguir como esperado, a Câmara vota nesta terça-feira (10) um projeto da vereadora Marielle Franco, em conjunto com a bancada do PSOL. Com o projeto, o dia 20 de junho seria transformado em Dia Municipal de Luta contra Encarceramento da Juventude Negra.

No Rio, 58,35% da população prisional tem até 29 anos, e 72,57% são negros. Em todo o país, mais de 40% são presos provisórios. A data foi escolhida porque foi nesse dia que Rafael Braga foi preso com produtos de limpeza, caracterizados como artefatos de potencial explosivo. Nas palavras da justificativa do projeto, "a luta por sua libertação tornou-se uma fronteira contra o racismo do sistema de justiça criminal, a seletividade penal e o encarceramento em massa".

NA ASSEMBLEIA

A moça também pode dar o nome ao Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, criado em agosto do ano passado como um canal de diálogo entre a Assembleia e os movimentos sociais organizados. A proposta, de autoria de Waldeck Carneiro (PT), entra em votação na quarta-feira (11).