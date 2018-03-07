Projeto 'alternativo' dá o tom em filiação de Luiz Paulo ao PPS

O evento de filiação do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e do deputado estadual Da Vitória ao PPS, na noite desta terça-feira (06), foi marcado por discursos com críticas ao governo do Estado e pela reafirmação de um projeto político alternativo. Em lugar de destaque estava o ex-governador Renato Casagrande (PSB). A senadora Rose de Freitas (PMDB) mandou representante e o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), passou por lá.
Por mais de uma vez, Casagrande foi chamado de futuro governador, ou o que estará de volta. Mas diante da profusão de pré-candidatos do grupo Rose e Max Filho já disseram ter intenção de disputar o Palácio Anchieta e Casagrande seria um candidato natural o socialista não bateu o martelo. Antes de fulanizar a política, de personalizar, é importante fazer o que fizemos aqui, fortalecer o movimento, afirmou Casagrande.
Estamos fazendo um trabalho interessante de junção de forças, resumiu o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS). À mesa também estava o deputado estadual Sergio Majeski, tucano que recebeu convite para se juntar ao PPS. Luiz Paulo reforçou o convite e Majeski não descartou, mas também avalia convites feitos por outras siglas.
À reportagem, Max Filho disse que foi apenas cumprimentar Luiz Paulo e Da Vitória e que não há conversas para que se filie ao PPS. Ele foi convidado para entrar no PSB e, quanto a isso, contou que "não há diálogo avançado nesse sentido".
ALFINETADAS
As palavras arrogante e sem diálogo deram o tom da maior parte dos discursos. Luiz Paulo, recém-saído do PSDB, que compõe a base do atual governo do Estado, falou da construção de um projeto alternativo. Não é só para derrotar, A, B ou C. É um projeto que tenha capacidade de fazer melhor. Acho que as pessoas aqui têm capacidade. Que a gente possa responder às perguntas que esse projeto de poder que só pensa em se reproduzir não consegue responder, discursou.
Da Vitória (ex-PDT), oposição declarada ao governador Paulo Hartung (PMDB) na Assembleia, disse que outros políticos gostariam de ter ido ao evento de filiação, mas teriam ligado para avisar que têm medo e, por isso, não foram.
O evento foi realizado na sede da Associação dos Militares da Reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Aspomires), em Vitória. E a greve da PM, em fevereiro do ano passado, foi lembrada, creditada à falta de diálogo.
Presidente nacional do PPS, Roberto Freire esteve presente e afirmou que não pretende interferir nas alianças a serem firmadas no Estado. Quem vai decidir qualquer tipo de coligação aqui são os companheiros do Espírito Santo.