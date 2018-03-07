Projeto 'alternativo' dá o tom em filiação de Luiz Paulo ao PPS

Evento foi marcado por discursos com críticas ao governo do Estado e pela reafirmação de um projeto político "alternativo" Crédito: Fernando Madeira

O evento de filiação do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e do deputado estadual Da Vitória ao PPS, na noite desta terça-feira (06), foi marcado por discursos com críticas ao governo do Estado e pela reafirmação de um projeto político alternativo. Em lugar de destaque estava o ex-governador Renato Casagrande (PSB). A senadora Rose de Freitas (PMDB) mandou representante e o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), passou por lá.

Por mais de uma vez, Casagrande foi chamado de futuro governador, ou o que estará de volta. Mas diante da profusão de pré-candidatos do grupo  Rose e Max Filho já disseram ter intenção de disputar o Palácio Anchieta e Casagrande seria um candidato natural  o socialista não bateu o martelo. Antes de fulanizar a política, de personalizar, é importante fazer o que fizemos aqui, fortalecer o movimento, afirmou Casagrande.

Estamos fazendo um trabalho interessante de junção de forças, resumiu o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS). À mesa também estava o deputado estadual Sergio Majeski, tucano que recebeu convite para se juntar ao PPS. Luiz Paulo reforçou o convite e Majeski não descartou, mas também avalia convites feitos por outras siglas.

À reportagem, Max Filho disse que foi apenas cumprimentar Luiz Paulo e Da Vitória e que não há conversas para que se filie ao PPS. Ele foi convidado para entrar no PSB e, quanto a isso, contou que "não há diálogo avançado nesse sentido".

ALFINETADAS

As palavras arrogante e sem diálogo deram o tom da maior parte dos discursos. Luiz Paulo, recém-saído do PSDB, que compõe a base do atual governo do Estado, falou da construção de um projeto alternativo. Não é só para derrotar, A, B ou C. É um projeto que tenha capacidade de fazer melhor. Acho que as pessoas aqui têm capacidade. Que a gente possa responder às perguntas que esse projeto de poder que só pensa em se reproduzir não consegue responder, discursou.

Da Vitória (ex-PDT), oposição declarada ao governador Paulo Hartung (PMDB) na Assembleia, disse que outros políticos gostariam de ter ido ao evento de filiação, mas teriam ligado para avisar que têm medo e, por isso, não foram.

O evento foi realizado na sede da Associação dos Militares da Reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Aspomires), em Vitória. E a greve da PM, em fevereiro do ano passado, foi lembrada, creditada à falta de diálogo.