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eleições 2018

Projeto 'alternativo' dá o tom em filiação de Luiz Paulo ao PPS

O deputado estadual Da Vitória também ingressou na sigla. O ex-governador Renato Casagrande (PSB) ocupou lugar de destaque à mesa

Publicado em 07 de Março de 2018 às 02:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 02:38
Evento foi marcado por discursos com críticas ao governo do Estado e pela reafirmação de um projeto político "alternativo" Crédito: Fernando Madeira
O evento de filiação do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e do deputado estadual Da Vitória ao PPS, na noite desta terça-feira (06), foi marcado por discursos com críticas ao governo do Estado e pela reafirmação de um projeto político alternativo. Em lugar de destaque estava o ex-governador Renato Casagrande (PSB). A senadora Rose de Freitas (PMDB) mandou representante e o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), passou por lá.
Por mais de uma vez, Casagrande foi chamado de futuro governador, ou o que estará de volta. Mas diante da profusão de pré-candidatos do grupo  Rose e Max Filho já disseram ter intenção de disputar o Palácio Anchieta e Casagrande seria um candidato natural  o socialista não bateu o martelo. Antes de fulanizar a política, de personalizar, é importante fazer o que fizemos aqui, fortalecer o movimento, afirmou Casagrande.
Estamos fazendo um trabalho interessante de junção de forças, resumiu o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS). À mesa também estava o deputado estadual Sergio Majeski, tucano que recebeu convite para se juntar ao PPS. Luiz Paulo reforçou o convite e Majeski não descartou, mas também avalia convites feitos por outras siglas. 
À reportagem, Max Filho disse que foi apenas cumprimentar Luiz Paulo e Da Vitória e que não há conversas para que se filie ao PPS. Ele foi convidado para entrar no PSB e, quanto a isso, contou que "não há diálogo avançado nesse sentido".
ALFINETADAS
As palavras arrogante e sem diálogo deram o tom da maior parte dos discursos. Luiz Paulo, recém-saído do PSDB, que compõe a base do atual governo do Estado, falou da construção de um projeto alternativo. Não é só para derrotar, A, B ou C. É um projeto que tenha capacidade de fazer melhor. Acho que as pessoas aqui têm capacidade. Que a gente possa responder às perguntas que esse projeto de poder que só pensa em se reproduzir não consegue responder, discursou.
>>>Roberto Freire dá sinal verde para aliança entre PPS e PSB 
Da Vitória (ex-PDT), oposição declarada ao governador Paulo Hartung (PMDB) na Assembleia, disse que outros políticos gostariam de ter ido ao evento de filiação, mas teriam ligado para avisar que têm medo e, por isso, não foram.
O evento foi realizado na sede da Associação dos Militares da Reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Aspomires), em Vitória. E a greve da PM, em fevereiro do ano passado, foi lembrada, creditada à falta de diálogo.
Presidente nacional do PPS, Roberto Freire esteve presente e afirmou que não pretende interferir nas alianças a serem firmadas no Estado. Quem vai decidir qualquer tipo de coligação aqui são os companheiros do Espírito Santo.

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