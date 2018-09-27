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Atividade parlamentar

Procuradoria recorre por cautelares contra Cristiane Brasil

Humberto Jacques de Medeiros sustenta que deputada federal é alvo da Operação registro Espúrio e que restrições a ela impostas não prejudicam o exercício da atividade parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 12:05

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 12:05

Roberto Jefferson (ao fundo) e a filha Cristiane Brasil Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados
As medidas cautelares impostas pela Justiça à deputada federal Cristiane Brasil (PTB/RJ) na Operação Registro Espúrio  que incluem a proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com outros investigados  não prejudicam o exercício da atividade parlamentar e, portanto, devem permanecer em vigor. Esse é o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, em manifestação ao Supremo. Cristiane é suspeita de integrar o núcleo político de um esquema criminoso instalado no Ministério, sob influência do PTB, que envolvia a cobrança de vantagens indevidas em troca da concessão de registros sindicais.
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria. No documento, o vice-procurador-geral Eleitoral em substituição à procuradora-geral, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que a decisão do Supremo só alcança as hipóteses de contatos feitos por Cristiane Brasil e investigados sem relação com sua atuação como deputada federal.
Neste último caso, a ordem estabelece a obrigação de apresentar prévia justificativa, como forma de controle sobre o cumprimento da medida.
O vice-PGE lembra que o Supremo já autorizou encontros entre Cristiane e investigados por quatro vezes  para celebração do aniversário de Roberto Jefferson (presidente do PTB), pai da deputada; para participar de reuniões da Executiva Nacional de seu partido; para celebração do dia dos pais; e para reunião partidária com Jefferson na condição de presidente da legenda.
Neste ponto, ressalto que todas as solicitações apresentadas pela parlamentar foram prontamente autorizadas por esse juízo, não cabendo falar em prejuízo de suas atividades ou extrapolação de limites de razoabilidade e proporcionalidade, destaca um trecho da manifestação, que faz referência às decisões do relator.
O documento ressalta, além dos indícios da participação de Cristiane na organização criminosa, a existência de novas investigações para apurar eventos potencialmente caracterizadores de corrupção e de lavagem de dinheiro.
A Operação Registro Espúrio foi deflagrada após a descoberta de um esquema criminoso que envolvia a cobrança de vantagens indevidas em troca da concessão de registros sindicais.
Na primeira etapa, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, 15 de prisão temporária e 64 de busca e apreensão.
Na época, três parlamentares foram alvos de buscas.
No inquérito, instaurado há pouco mais de um ano, a Polícia Federal identificou a existência de um esquema criminoso estruturado em cinco núcleos de atuação: administrativo, político, sindical, captador e financeiro.
Também são mencionados, como exemplo das fraudes, pagamentos que envolviam valores que chegaram a R$ 4 milhões pela liberação de um único registro sindical.
Em agosto, a procuradora-geral Raquel Dodge denunciou 26 investigados por organização criminosa com atuação junto ao Ministério do Trabalho.

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